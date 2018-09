Krajniak: Prepustiť vojakov, ktorí pomáhali brancom, je nesprávne

Na snímke poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. septembra (TASR) - Nie je správne prepustiť z armády profesionálnych vojakov podieľajúcich sa na aktivitách Slovenských brancov a podobných zoskupení. Myslí si to poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak (Sme rodina). Podľa neho by skôr armáda mohla ľudí z týchto zoskupení motivovať, aby sa stali vojakmi v zálohe.myslí si Krajniak o rozhodnutí ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Ten začiatkom augusta vyhlásil, že armáda prepustí vojakov, ktorí sa podieľajú na činnosti Slovenských brancov a podobných organizácií.podporil poslanca generál v zálohe Pavel Macko, ktorý z armády odišiel po výbere nového náčelníka generálneho štábu.Macko navrhuje, aby sa dobrovoľný vojenský výcvik nerealizoval formou 11-týždňového kurzu, ale počas krátkeho sústredenia.vojaci by potom mohli cvičiť vo svojich regiónoch. Pripomína, že armáde chýbajú zálohy a súčasný systém dobrovoľnej vojenskej služby pritiahne len málo záujemcov. Odmieta však návrat povinnej vojenskej služby.