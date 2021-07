Nový projekt Prvej stavebnej sporiteľne podporuje talenty z detských domovov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) -Odbornú porotu najviac zaujala, ktorá by chcela po škole pracovať s deťmi z detských domovov. Jej talentom je kreativita, výtvarné umenie, ale aj nadanie na prácu s deťmi. Na druhom mieste sa umiestnila. Má talent na viacero športov, ale najviac jej prirástol k srdcu volejbal, ktorému sa aktívne venuje. Jej životným snom je stať sa členkou policajného zboru. Tretie miesto patrí, vďaka čomu sa chce v budúcnosti postaviť na vlastné nohy. Pomáha mu v tom jeho cieľavedomosť a pracovitosť."Na to, aby sa talent mohol rozvíjať, potrebuje mať vytvorené podmienky. Som veľmi rád, že môžeme takouto formou pomôcť mladým ľuďom, ktorí nám ukázali, že chcú pracovať na sebe a svojej budúcnosti,", ktorý aktívne pôsobí v odbornej porote projektu.Traja najtalentovanejší účastníci získali podporu, ktorá im pomôže pri plánovaní ich vlastnej budúcnosti – poradenstvo a mentoring od ambasádorky projektu Renáty Názlerovej a tiež účet stavebného sporenia môjDOMOV s veľmi zaujímavým príspevkom, ktorý môže počas rokov vytvoriť základ pre budúce bývanie, pre budúci domov. Každý z nich si navyše ako odmenu odniesol kvalitný notebook.Porota sa však rozhodla oceniť aj ďalších dvoch finalistov. Notebook vďaka svojmu talentu získali tiež Ondřej Neipl, ktorý sa venuje masteringu a hudobnej postprodukcii a nadaná tanečníčka Aneta Lakatošová."Som veľmi šťastná, že som sa mohla stretnúť s mladými ľuďmi, ktorí napriek tomu, že majú relatívne ťažký vstup do dospelosti, majú zároveň aj veľké odhodlanie a chuť v živote niečo dokázať. Ak to bude čo i len trošku v mojich silách, rada ich v tom podporím," hovoríCharitatívny projektje určený mladým dospelým vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste na území Slovenskej republiky. Zapojiť sa bolo veľmi jednoduché. Stačilo popísať alebo predviesť svoj talent a tiež to, akým spôsobom ho chcú rozvíjať a pracovať na svojej budúcnosti. Bez obmedzení. Mohlo ísť o spev, tanec, programovanie, prípravu na budúce povolanie, maľovanie či šport. Cieľom projektu je pomôcť týmto mladým ľuďom pri štarte do samostatného života a podporiť ich pri rozvoji ich talentu.Informačný servis