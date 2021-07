Športové podujatia do 100 osôb v zelených okresoch nebudú vyžadovať negatívny test

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - V prípade športovcov a realizačného tímu v počte do 100 osôb v zelených okresoch nemusí byť účasť na športovom podujatí podmienená negatívnym výsledkom testu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Zmena bude podľa ÚVZ SR súčasťou najbližšej aktualizácie vyhlášky k organizácii hromadných podujatí.„V žltých a horších okresoch je záujem ponechať rovnaké podmienky ako doteraz, teda povinnosť pravidelného testovania športovcov. Tí, ktorí spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby alebo sú do 180 dní po prekonaní ochorenia či osoby do 12 rokov nemusia podstupovať testovanie na COVID-19,“ uviedla Račková.K tomuto záveru došiel ÚVZ SR po rokovaní konzília odborníkov za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR