Nový projekt Samsungu pripravuje mladých ľudí na prácu budúcnosti

10.1.2020 (Webnoviny.sk) -Takmer ročný rozvojový program je zameraný na zručnosti budúcnosti a na svoje si v ňom prídu predovšetkým záujemcovia o marketingové, manažérske a technické odbory.Ukázať im možnosti a nároky stále výraznejšie digitalizovaného trhu práce a pomôcť im nájsť uplatnenie v modernom svete plnom technológií.uviedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažérka spoločnosti Samsung, ktorá projekt organizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Institut kariéry a rozvoje.Nie je podstatné, či je kandidát zo sociálne slabých pomerov, hlavná je motivácia vzdelávať sa a zaujímať sa o marketingové, manažérske alebo technické odbory.– kariérne poradenstvo, financie, rozpoznanie talentu, práca na osobnej značke či umenie prezentácie.vyskúšajú si prácu v marketingu, reklame, spoznajú projektový manažment a zdokonalia svoje digitálne zručnosti. Celý projekt je veľmi intenzívny, vyžaduje si čas a energiu, ide do hĺbky a o to väčší a dlhodobý zmysel má pre skutočne zaujatých ľudí," popísala realizátorka projektu Lucie Mairychová z Institutu kariéry a rozvoje.Okrem spoločného programu získa každý účastník v projekte finančnú podporu a prostriedky pre rozvoj svojich individuálnych talentov a zručností.a to so všetkým – vyskúšajú si projektové a finančné riadenie, marketing projektu, technickú stránku projektu vrátane jeho realizácie a vyhodnotenia," priblížila Lucie Mairychová.Projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS pripravuje svojich účastníkov na zmeny pracovného trhu tým, že kladie dôraz na zručnosti potrebné pre orientáciu v modernom technologickom svete, ako je aktívne učenie, aktívne načúvanie, analytické myslenie, schopnosť vyjednávať, práca v tíme alebo komplexné riešenie problému. Pri rýchlom tempe zmien sú to práve tieto zručnosti, ktoré rozhodujú o kvalite uplatnenia, aj keď sa človek vydá akýmkoľvek smerom," vysvetlila Zelenická.Nový projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS iniciátora Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., má za cieľ pripraviť mladých ľudí na zmeny na trhu práce a naučiť ich zručnosti, ktoré im otvoria možnosti pre lepšie uplatnenie sa v akejkoľvek profesii. Po úspešnej realizácii projektu Samsung Tvoja šanca, ktorý v rokoch 2018 a 2019 podporil naštartovanie vysnenej kariéry celkom 21 znevýhodnených detí, chce nový projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS osloviť všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich zázemie a rodinné situácie, aby im pomohol v rozvoji zručností budúcnosti.Realizátorom nového projektu Tvoja šanca #FUTURESKILLS je Institut kariéry a rozvoje, z. s., ktorého záujmom je okrem iného medializovať problematiku vedomia voľby kariéry a motivovať, aby sa voľba budúceho zamestnávateľa odvíjala od osobných hodnôt.