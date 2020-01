Za nižšou podporou Smeru-SD je prechod voličov ku kotlebovcom, politológ okomentoval aj pokles PS/Spolu

Kotlebovci robia akcie v regiónoch

Maďarské strany sú pod piatimi percentami

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Preferencie vládnej strany Smer-SD sú dlhodobo v klesajúcom trende, veľa jej voličov prechádza ku kotlebovcom. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík v reakcii na najnovší prieskum agentúry AKO.Podľa prieskumu, ktorý agentúra vypracovala pre televíziu TA3 v dňoch 7. až 9. januára na vzorke 1 000 respondentov, by Smer-SD volilo 17,7 percenta voličov. „Po tom všetkom, čo sa objavilo v súvislosti s Marianom K., nemôže nikoho prekvapiť, že Smer padá. Navyše, volebná kampaň, ktorú vedú, nie je natoľko intenzívna, aby oslovila viac ľudí,“ myslí si Štefančík.Na druhom mieste by sa za Smerom-SD podľa prieskumu umiestnila strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 11,7 percenta. Zaujímavosťou podľa politológa je, že strane sa darí oslovovať ľudí aj bez toho, aby používala tému migrácie.„Ľudia, ktorí sú sklamaní z vládnutia Smeru, sa presúvajú k ĽSNS. Ich nárast je preto hlavne neúspechom strany Smer,“ vysvetlil Štefančík. Extrémisti navyše podľa neho robia veľmi veľa malých akcií v regiónoch, ktoré možno nie sú také dominantné v médiách, ale vykonávajú mravenčiu prácu a ich voliči to oceňujú.Mierny pokles zaznamenala aj koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu), ktorej by svoj hlas odovzdalo 9,1 percenta opýtaných.Politológ za tým vidí možnosť, že ich sympatizanti prešli ku strane Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku, ktorá oslovuje podobných voličov. „Sily sa tak len preskupujú, keďže záber majú v podstate rovnaký. Za poklesom koalície však môže byť aj to, že líder kandidátky Michal Truban nie je natoľko presvedčivý, aby na seba viazal viac voličov,“ priblížil politológ.



Do Národnej rady SR by sa ani podľa tohto prieskumu nedostala žiadna politická strana reprezentujúca maďarskú menšinu.



Most-Híd by volilo 4,1 percenta, kým Maďarsku komunitnú spolupatričnosť 2,5 percenta. Na otázku agentúry SITA, či má ešte niektorá z týchto strán šancu prekročiť brány parlamentu, politológ odpovedal, že je to veľmi otázne, lebo strana Most-Híd zaznamenáva dlhodobý pokles.



„Potenciál maďarských strán dostať sa do Národnej rady SR by bol vyšší, keby medzi sebou spolupracovali a ťahali za jeden koniec. Pre Slovensko nebude dobré, ak maďarská menšina nebude mať zastúpenie v parlamente, lebo napäté vzťahy, ktoré na Slovensku panovali v 90-tych rokoch, sa môžu zopakovať,“ uzavrel Štefančík.



Parlamentné voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00. Vo voľbách kandiduje 25 politických subjektov.





