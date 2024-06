Nový šéf najväčšej vojenskej aliancie na svete je známy, rumunský prezident Iohannis stiahol svoju kandidatúru

20.6.2024 (SITA.sk) - Rumunský prezident Klaus Iohannis vo štvrtok stiahol svoju kandidatúru na post generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie . Znamená to, že odchádzajúci holandský premiér Mark Rutte sa takmer určite v októbri stane šéfom najväčšej vojenskej aliancie na svete.Úrad rumunského prezidenta vo vyhlásení uviedol, že rumunská bezpečnostná rada podporila kandidatúru Rutteho. Dodal, že Iohannis v závere minulého týždňa NATO informoval, že má v úmysle kandidatúru stiahnuť.Rutteho by na post šéfa Severoatlantickej aliancie mohli vymenovať na zasadaní veľvyslancov NATO v najbližších dňoch alebo počas schôdzky vo Washingtone, na ktorej sa americký prezident Joe Biden 9. až 11. júla stretne s lídrami členských štátov aliancie, aby si pripomenuli 75. výročie vzniku NATO. Funkcie by sa Rutte mohol ujať 1. októbra.Svoj nesúhlas so zvolením Rutteho za budúceho šéfa Severoatlantickej aliancie v utorok odvolalo Maďarsko. Urobilo to po tom, ako Rutte písomne ubezpečil, že nebude krajinu nútiť, aby sa podieľala na nových plánoch vojenskej aliancie na poskytnutie podpory Ukrajine.