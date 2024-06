Nezamestnanosť naráža podľa analytika na mantinely, počty uchádzačov sa pohybujú na úrovni historických miním

Počty uchádzačov na úrovni historických miním

Pokles miery nezamestnanosti

Práca na skúšku

20.6.2024 (SITA.sk) - Trh práce na Slovensku ostáva relatívne robustný a čoraz viac napätý. Miera nezamestnanosti v máji ľahko klesla, a to i napriek tomu, že na úradoch práce sa hlásilo viac absolventov vysokých škôl ako v máji minulého roka.Registrácie absolventov vysokých škôl sa však podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka nerovnomerne rozkladajú medzi mesiace máj a jún a tak pre akékoľvek závery v tomto smere je potrebné vyčkať aj na júnové čísla.„Predpokladáme, že pri relatívne napätom trhu práce by absolventi vysokých škôl nemali úrady práce navštevovať výrazne viac ako v minulosti, a preto očakávame, že jún prinesie korekciu, ich medziročne nižšie registrácie,“ povedal analytik.Ako skonštatoval minister práce Erik Tomáš , podiel disponibilných uchádzačov stanovil v máji nové minimum. Dosiahol najnižšiu hodnotu od januára 2023, odkedy ho rezort práce začal oficiálne používať.„Aj ďalšie ukazovatele, ako napríklad celkový počet uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce sa pohybujú na úrovniach blízko historických miním,“ povedal Tomáš.Ako pokračoval Koršňák, počet nezamestnaných, ktorí si našli novú prácu, klesol v máji na najnižšiu úroveň od leta minulého roka. „Zdá sa pritom, že dôvody tohto spomalenia nie sú na strane dopytu po pracovnej sile, ale na strane jej ponuky. Štrukturálne nerovnováhy bránia zamestnávateľom uspokojiť svoje potreby,“ hovorí analytik. Potreby zamestnávateľov nedokáže saturovať ani stabilný prílev nových zahraničných pracovník na domáci trh práce.Miera disponibilnej nezamestnanosti počítaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa podľa údajov ústredia práce v máji znížila o 0,05 bodu na 4,94 %, resp. 137-tisíc. Po štatistickom očistení o tradičné sezónne vplyvy podľa prepočtu UniCredit Bank klesla miera nezamestnanosti o podobných 0,04 bodu na 4,96 %. V medziročnom porovnaní sa pokles miery disponibilnej nezamestnanosti zmiernil.Ďalšiemu poklesu miery nezamestnanosti bráni podľa analytika najmä nesúlad medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile. Na svoje mantinely naráža predovšetkým trh práce na ekonomicky silnejšom západe krajiny.Nevhodná štruktúra uchádzačov o prácu sa pri rastúcej ekonomika prelieva do rastúceho počtu voľných pracovných miest v ekonomike. Počet neobsadených pracovných pozícií sa v máji relatívne prudko zvýšil a vyšplhal sa už na 94,5 tisíca. V porovnaní s aprílom pribudlo viac ako 7-tisíc neobsadených pracovných miest.Po zohľadnení sezóny bol prírastok síce miernejší, stále ale jemne presahoval silných 4-tisíc, resp. 4,6 %. Medziročný nárast voľných pracovných miest sa tak zrýchlil z 15,5 % na 22,2 %.Ako povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy , neustále rozširujú portfólio nástrojov, ktorými pomáhajú ľudom bez práce v rôznorodých životných situáciách.„Aj tento týždeň sme spustili v rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť poskytovanie príspevku v prípade práce na skúšku. Pomôžeme tak dlhodobo nezamestnaným a ľuďom so zdravotným postihnutím pri získavaní odborných zručností a praktických pracovných skúseností s cieľom zlepšiť ich postavenie na trhu práce, zvýšiť ich šance pri hľadaní si nového zamestnania a v konečnom dôsledku zlepšiť aj kvalitu svojho života,“ dodal Ormandy.Rastúca ekonomika posiela podľa Koršňáka čoraz väčšie požiadavky aj na domáci trh práce, ktorý je dlhodobo relatívne napätý a vykazuje čoraz silnejšie známky prehrievania. Štrukturálne nerovnováhy na domácom trhu práce, kvalifikačné i regionálne, budú i v nasledujúcich mesiacoch podľa neho brániť citeľnejšiemu poklesu miery nezamestnanosti, a to i napriek stále silnému dopytu po pracovnej sile.Nerovnováhy na trhu práce sa tak budú čoraz intenzívnejšie prelievať do rastúcej miery voľných pracovných miest, či tlaku na zvyšovanie miezd a dovoz pracovnej sily zo zahraničia.Nerovnováha na trhu práce sa pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. „Práve naopak, starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie ju budú ďalej zvýrazňovať,“ uzavrel analytik.