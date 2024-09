Nový singel Alana Murina: Za tri hodiny vytvoril svoj najsilnejší hit Domov o sebaprijatí

Producentom tejto piesne je Rebbel, o mixovanie a hlavnú tvorbu sa postaral samotný interpret. Aktuálny hit vychádza pod záštitou jeho vlastného vydavateľstva Trueself.

Alan Murin už dlhší čas túžil spracovať tému, ktorá sa ho bytostne týka a dokáže podľa neho osloviť mnohých ľudí. Každý svojím spôsobom bojuje so sebaprijatím a v istom životnom období sa pokúša nájsť samého seba: „Pre mňa je táto téma veľmi dôležitá, preto som podľa nej nazval aj svoje vydavateľstvo Trueself, čiže „pravé ja“. Autenticita je podstatná vec, kvôli tomu sa snažím obklopovať názvami alebo podnetmi, ktoré mi to pripomínajú. Do zbierky mi chýbala ešte skladba, ktorá by rozpovedala príbeh práve na túto tému.“

Sebaláska, autentickosť a sebaprijatie je to najlepšie, čo pre seba dokážeme urobiť. Alan túto myšlienku prepojil v texte s hľadaním domova. Všetci občas takto tápeme a nevieme, kde patríme. Vtedy by sme mali počúvať najmä hlas svojho srdca a duše, ktoré nám tak ako Alan spieva v texte ukážu cestu a zavedú nás na správne miesto. „V mojej novinke sa pozerám na domov z troch odlišných pohľadov. Prvý nám ukazuje, že naším najintímnejším domovom je duša. Keď sa prijmeme, nájdeme najprv svoj vnútorný domov a pokoj. Tým druhým je rodina a blízki, ktorí sú prepojení s našimi koreňmi. Posledná vízia domova je prepojená s krajinou, kde sme sa narodili a v ktorej žijeme.“ Krásu Slovenska ako svojej domoviny ukazuje hudobník aj zábermi z našich regiónov, ktoré sa objavujú aj na fotografiách k novému singlu.

Začiatky realizácie novej skladby Domov opísal Alan takto. „Hudbu, ktorú som si našiel ma dosť chytila a ľahko sa mi do nej písalo. Veľmi vo mne rezonovala a inšpirovala ma. Pieseň vznikla na moje pomery veľmi rýchlo. hotovú som ju mal za tri hodiny a pracoval som na nej najmä v štúdiu,“ Chytľavá melódia v kombinácii s textom, ktorý sa dotkne každého z nás, má veľký potenciál stať sa novým jesenným hitom. To všetko podčiarkuje Alanova precítená interpretácia s prvkami, ktoré v refréne odkazujú na tradičné slovenské melódie.

Hudobné začiatky tohto speváka sa viažu k hip-hopu a rapu. Tieto dva štýly veľmi ovplyvnili aj Alanovu rannú tvorbu. Až rokmi pochopil a prijal, že sa mu oveľa lepšie tvorí iný typ hudby. Alan má rád melodické a hravé tóny, na ktoré sa mu ľahšie píšu aj nové texty. „Kedysi som túto časť mňa odsudzoval kvôli tomu, že je príliš mäkká. Poznačilo ma to aj po hudobnej stránke, keď som sa cielene od popu odkláňal smerom k hip-hopu, niekedy až rocku. Neskôr som si uvedomil, že si nielen na sebe, ale aj na ostatných ľuďoch z okolia vážim, ak ukážu svoje skutočné JA. Napríklad keď muži odhalili svoju zraniteľnejšiu podobu, žasol som z toho, ako dali dole svoj štít a ukázali sa v tomto svetle,“ vysvetľuje Alan Murin a priznáva, že práve pohľad na túto skutočnosť mu pomohol prijať svoju citlivejšiu stránku a samého seba. Zároveň je to pre neho veľká škola v tom, aby bol vzorom pre ostatných ľudí. Chce im ukázať, že v sebaprijímaní nie sú sami a spoločne si prechádzajú rovnakým váhaním či novými poznaniami.

„Človek niekedy vyzerá ako vyrovnaný a spokojný. No v skutočnosti ho v jeho vnútri môže niečo trápiť. Pretože všetci máme lepšie i horšie obdobia, ktorými si musíme prejsť. Aj o tom je moja novinka Domov,“ vysvetlil Alan Murin, ktorý je nielen slovenský talentovaný spevák, ale aj skladateľ a producent. Muzike sa venuje 10 rokov. Jeho debutový album Trueself vyšiel v roku 2022. Obsahoval štrnásť piesní, ktoré boli jeho osobnými výpoveďami o živote, vzťahoch a názoroch. Spolupracoval na nich s viacerými známymi menami ako Pil C, Separ, či Ego.

Alan Murin – Domov:

Na začiatku tohto roka vydal nový singel Still Love You, ktorý naspieval spolu s rumunskou speváčkou Iova. Inšpiráciu našiel v rozchode, ktorý ho trápil v súkromnom živote. No pre fanúšikov nepripravil ďalšiu tuctovú pomalú skladbu o láske. So svojou bolesťou sa rozhodol vysporiadať prostredníctvom chytľavých tanečných melódií, ktoré sa ihneď stali hitom. Už túto skladbu vydal v koprodukcii s rumunským produkčným domom, s ktorým sa prvýkrát dohodol na spolupráci po príchode z Ameriky.