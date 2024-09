Telegram nie je anarchistický raj, prehovoril Durov prvýkrát od obvinenia a zadržania vo Francúzsku

Osobný cieľ

Rozsiahle vyšetrovanie

6.9.2024 (SITA.sk) - Zakladateľ a šéf komunikačnej platformy Telegram skritizoval jeho stíhanie vo Francúzsku a sľúbil zintenzívnenie úsilia o posilnenie boja proti kriminalite na platforme. Vo svojom prvom verejnom vyjadrení odkedy ho francúzske úrady predbežne obvinili za umožňovanie kriminality na Telegrame povedal, že sa na neho nemali osobne zamerať.„Používanie zákonov z obdobia pred smartfónmi na obvinenie generálneho riaditeľa z trestných činov spáchaných tretími stranami na platforme, ktorú riadi, je nesprávny prístup,“ vyjadril sa v príspevku na Telegrame. „Budovanie technológií je už tak dosť ťažké. Žiadny inovátor nikdy nebude vytvárať nové nástroje, ak bude vedieť, že môže byť osobne zodpovedný za ich potenciálne zneužitie,“ dodal.Telegram podľa Durova nie je „anarchistický raj“ a to, že narástol počet jeho používateľov, zjednodušilo zločincom ho zneužiť. „Preto som si dal za svoj osobný cieľ zabezpečiť, aby sme v tomto smere dosiahli výrazné zlepšenie. Tento proces sme už interne začali a čoskoro sa s vami podelím o ďalšie podrobnosti o našom pokroku,“ povedal.Durov čelí obvineniam z toho, že jeho platforma sa používa na sexuálne zneužívanie detí, na obchodovanie s drogami, podvody a na napomáhanie transakciám organizovaného zločinu. Za vinu mu dávajú aj to, že Telegram odmietal poskytovať informácie a doklady vyšetrovateľom, keď to vyžadoval zákon.Koncom augusta ho v rámci rozsiahleho vyšetrovania zadržali na letisku pri Paríži a štyri dni ho vypočúvali, než ho prepustili na kauciu 5 miliónov eur. Durov sa musí dvakrát týždenne hlásiť na polícii. Šéf Telegramu sa narodil v Rusku, ale je držiteľom viacerých občianstiev vrátane francúzskeho.