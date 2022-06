Nový strategický dokument ministerstva obrany rieši kľúčové otázky rezortu

Pomenúva najdôležitejšie piliere posilnenia obrany, teda vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády, vynakladanie minimálne dvoch percent hrubého domáceho produktu na obranu, prioritné modernizačné projekty a investície do infraštruktúry, boj proti hybridným hrozbám a skvalitňovanie personálu.

„Okrem toho stanovuje ambíciu do roku 2026 realizovať investície do rozvoja infraštruktúry ozbrojených síl SR (OS SR) predurčenej pre rozmiestenie spojeneckých síl na našom území," uviedol na sociálnej sieti štátny tajomník MO SR Marian Majer

Kľúčové otázky rezortu

Oblasť vyzbrojovania

26.6.2022 (Webnoviny.sk) -Plán rozvoja podľa Majera informuje o kľúčových otázkach rezortu obrany.„Dlhodobý plán je štruktúrovaný tak, aby jeho obsah odpovedal na otázky, ako budú OS SR vyzerať do roku 2035, akou hlavnou výzbrojou a technikou budú disponovať, ako bude štruktúra OS SR naplnená personálom, ako sa bude personál rozvíjať prostredníctvom výcviku a vzdelávania, ako bude zameraný rozvoj líderských kvalít, aká infraštruktúra bude prioritne budovaná pre dosiahnutie identifikovaných dlhodobých cieľov, aké zmeny v oblasti legislatívy je potrebné vykonať a aké sú ciele rozvoja logistiky," uviedol Majer.V oblasti vyzbrojovania je ambíciou rezortu do konca roku 2024 začať, resp. pokračovať v realizácii projektov kolesových bojových obrnených vozidiel 8x8, pásových obrnených vozidiel, vozidiel 4x4, nákladných automobilov, systémov stredného, krátkeho a veľmi krátkeho dosahu protivzdušnej obrany a bezpilotných systémov a zaviesť do prevádzky 14 kusov lietadiel F-16.„Dlhodobý plán bude aktualizovaný v prípade významného poklesu výdavkov na obranu, výraznej zmeny bezpečnostnej situácie, schválenia novej Bezpečnostnej, Obrannej alebo Vojenskej stratégie, nových modelov OS SR, alebo každé štyri roky," dodal Majer.