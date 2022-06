V Nórsku si pripomenuli obete streľby pred gej barom, prítomná bola aj korunná princezná

V Katedrále v Osle sa sa v nedeľu uskutočnil smútočný obrad pre obete sobotňajšej streľby, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych mužov a viac ako 20 zranených. Zúčastnil sa na ňom aj premiér krajiny či korunná princezná Mette-Marit.

Boj proti diskriminácii

Ostré názory proti gejom

Podozrivého úrady identifikovali ako 42-ročného nórskeho občana pôvodom z Iránu s trestným záznamom. Nórske médiá informovali, že podozrivý je Zaniar Matapour, ktorý prišiel s rodinou z kurdskej časti Iránu v 90. rokoch.

26.6.2022 (Webnoviny.sk) -Strelec spustil paľbu v centre Osla v sobotu nadránom. Nórska bezpečnostná služba to nazvala islamistickým teroristickým činom. Podozrivý je vo väzbe pre podozrenia z vraždy Strelec útočil len niekoľko hodín pred pred pochodom LGBTQ komunity, ktorý následne zrušili, a pred známym gej barom. Polícia zatiaľ neurčila, či je útok motivovaný nenávisťou k ľuďom na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.Nórsky premiér Jonas Gahr Störe na obrade uviedol, že „streľba v nočných hodinách ukončila pochod Pride , ale nezastavila boj a úsilie bojovať proti diskriminácii, predsudkom a nenávisti“.Tiež sa prihovoril moslimskej komunite v krajine, ktorej vyjadril podporu. „Mali by ste vedieť toto: Stojíme pri vás, sme jedna komunita a spolu sme zodpovední za komunitu,“ povedal.Nórska bezpečnostná služba PST v sobotu uviedla, že sa im do pozornosti prvýkrát dostal v roku 2015 a neskôr začali mať obavy, že sa zradikalizoval a stal sa členom nemenovanej islamistickej siete.V nedeľu nórske médiá informovali, že Matapour bol údajne v úzkom kontakte s islamským extrémistom žijúcim v Nórsku, ktorý je tiež v hľadáčiku polície a má ostré názory proti gejom.