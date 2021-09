Nový stroj ročne spracuje tisíce ton zberového papiera

Prednosť dostalo tvrdé drevo

28.9.2021 (Webnoviny.sk) -"K našej silnej základni štyroch papierenských strojov pribudol piaty, úplne nový papierenský stroj, ktorý je jedným z najmodernejších v Európe. Prináša nám prosperitu, zamestnanosť a stabilitu pre našu spoločnosť, pre región, pre Slovensko a tiež pre akcionárov. Táto najväčšia investícia v histórii spoločnosti za 370 miliónov do modernizácie celulózky a výstavby nového papierenského stroja, priniesla 125 nových pracovných miest a mnoho ďalších je zapojených prostredníctvom dodávateľského reťazca," povedal Milan Fiľo, prezident ECO-INVESTMENT a.s.Nový papierenský stroj s výrobnou kapacitou 300-tisíc ton ročne dodáva zákazníkom inovatívny a udržateľný nový druh kartóna s názvom Kraft Top White. Výrobky nájdu využitie v obalových riešeniach určených na priamy predaj, online nakupovanie ako aj v ďalších možnostiach baliacich materiálov vyrobených na mieru.Ružomberské papierne výrazne zvýšili podiel vstupných surovín, dreva a recyklovaného papiera, ktoré sa používajú na výrobu nového kartónového produktu. Mondi SCP, ako najväčší spracovateľ dreva na Slovensku, dáva dlhé roky vysokú pridanú hodnotu domácej obnoviteľnej surovine drevu, ktoré pochádza z trvalo udržateľných lesov s certifikátmi FSC a PEFC alebo z kontrolovaných zdrojov."Kapacita slovenských lesov rastie. Štátne lesy sú najvýznamnejším partnerom Mondi SCP, z 2,3 milióna metrov kubických dreva, ktoré spracujú, im dodáva 1,2 milióna, Z dôvodu klimatických zmien nastáva ústup ihličnatých lesov pribúdajú listnaté lesy, ktoré poskytnú dostatočné množstvo suroviny na spracovanie," povedal Samuel Vlčan, miniser pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorý sa podujatia tiež zúčastnil.Milan Fiľo vysvetlil výhody prechodu z ihličnatého na listnaté drevo, ktorý začal v roku 2004. "Na výrobu tony celulózy treba 5,6 metra kubického dreva z ihličnatých, ale len 3,8 metra kubického z listnatých stromov."Okrem dreva otvára nový papierenský stroj nové kapacity spracovania aj pre zberový papier. Produkt Kraft Top White, kartónový papier s bielym povrchom, kombinuje v sebe výhody pevnosti, potlačiteľnosti a vzhľadu vrchnej vrstvy z bieleho čerstvého vlákna s výhodami spodnej vrstvy z recyklovaných vlákien.Pri plnej kapacite bude papierenský stroj schopný ročne spracovať viac ako 200-tisíc ton zberového papiera predovšetkým zo Slovenska. Je to skvelá správa pre slovenskú cirkulárnu ekonomiku, pretože udržiava materiály v obehu zabraňuje vzniku odpadu. Toto zameranie je tiež v súlade s vedecky podloženými cieľmi MAP2030, 10-ročného akčného plánu spoločnosti Mondi pre udržateľnosť.Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia obidvoch akcionárov Andrew King, CEO skupiny Mondi, Milan Fiľo, prezident ECO-INVESTMENT a.s. s Bernhardom Peschekom, prezidentom Mondi SCP a Miloslavom Čurillom, predsedom predstavenstva Mondi SCP.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis