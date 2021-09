Nadácia Filantropia prináša II. edíciu špeciálnej konferencie o autizme

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 (Webnoviny.sk) -Rokovacia sála BSK už po druhýkrát hostí konferenciu s rovnomenným názvom, ktorá bola kvôli pandémii koronavírusu niekoľkokrát odročená. Porucha autistického spektra (PAS), ako vývinová porucha vyžaduje celospoločenskú diskusiu naprieč odbornou verejnosťou a štátnymi útvarmi a tvorcami legislatívy i tretím sektorom. Ako je známe, PAS patria medzia poruchy mentálneho vývoja, ktoré majú závažný dopad na formovanie osobnosti, vývoj a úroveň niektorých schopností človeka. Celoživotný nedostatok sociálno-komunikačných zručnosti významne ovplyvňuje schopnosť sociálneho fungovania človeka s autizmom a tým pádom celkovú adaptabilitu na bežné životné situácie či funkcie. Zakladateľ a správca nadácie Štefan Pogány dodáva: "Pociťujeme veľký deficit takýchto podujatí či platforiem na odbornú diskusiu na Slovensku, kde sa naskytá príležitost na prehľbovanie konkrétnych pálčivých tém, výmenu osobných skúseností či získanie nových vzdelávacích techník v tejto citlivej oblasti ”.Zástupcovia odborného Panelu vo svojich prejavoch sa dotknú vedeckých poznatkov a pokrokov v tejto oblasti: "Všetci jedinci s autizmom však majú spoločné tzv. jadrové príznaky. Sú nimi kvalitatívne deficity v recipročnej komunikácii a sociálnej interakcii, stereotypne vymedzené záujmy a repetitívne vzorce správania. Ale to je v podstate všetko, čo týchto ľudí spája” hovorí prof. Daniela Ostatníková, riaditeľka Akademického centra pre výskum autizmu."Na podujati predstavíme neinvazívne zariadenie na monitorovanie mozgovej činnosti, slúžiace na odhaľovanie možných príčin vzniku a vývoja štádií autizmu. Toto zariadenie je schopné predikovať aj riziko možnosti vzniku autizmu u detí, kde je v dojčenskom štádiu ťažké symptomaticky odhaliť vznikajúci problém a zároveň je vo vývoji nervového systému potenciálne možné správnou liečbou minimalizovať prepuknutie autizmu,” povedal vedec, inovátor a CEO skupiny ZIZZY, Peter Béreš.Panelu sa zúčastnia aj zástupcovia BSK – nielen v rovine sociálnej starostlivosti o túto komunitu, ale aj na prehĺbenie introprofesionálných možností kooperácie so špecialistami. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba prízvukuje, že "tému štvrtkovej konferencie považujeme za kľúčovú. Tému poskytovania sociálnej starostlivosti a zvyšovanie jej kvality vnímame na Úrade BSK ako prioritnú úlohu a naše programové vyhlásenie venuje v rámci sociálnej oblasti osobitnú pozornosť práve autizmu”.Na takmer 120 ľudí v hľadisku čakajú prednášky aj o včasnej intervencií a možnostiach diganostiky, v ktorých pandémia znížila dostupnosť. Poobedňajší program odhalí kazuistiky odborníkov o inkluzívnom vzdelávaní a osobných výchovných skúsenostiach Panelistov.Konferencia bude mať aj konkrétnu rezolúciu o zadefinovaní súčasného status quo tejto komunity - rodiny, diagnostické a intervenčné centrá, vzdelávacie šance, odborné a vedecké pracoviská, na ktorých miestach to (ne)funguje a definovať východiská pre riešenie dlhodobých systémových a legislatívnych zmien.Informačný servis