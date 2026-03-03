Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Meniny má Bohumil, Bohumila
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Tlačové správy

Nový vzhľad, rovnaká kvalita: Kaufland mení dizajn a názvy svojich značiek


Jednotný dizajn s charakteristickým bielym rohom a logom "K" má zákazníkom uľahčiť orientáciu v regáloch. Privátne značky počas posledných rokov výrazne posilnili svoju pozíciu na ...



3.3.2026 (SITA.sk) - Jednotný dizajn s charakteristickým bielym rohom a logom "K" má zákazníkom uľahčiť orientáciu v regáloch.


Privátne značky počas posledných rokov výrazne posilnili svoju pozíciu na trhu. V období inflácie a rastúcich životných nákladov, keď zákazníci citlivejšie sledujú ceny potravín, sa pre mnohých stali prirodzenou voľbou aj plnohodnotnou alternatívou k tradičným značkovým produktom. Kaufland, ktorý v predajniach ponúka široký sortiment vlastných značiek, preto modernizuje vizuálnu podobu obalov a upravuje aj názvy vybraných produktových radov. Zmeny majú spotrebiteľom poskytnúť prehľadnejšiu orientáciu a pomôcť im rýchlejšie rozpoznať výrobky priamo v regáloch.

Zrozumiteľné názvy


Základom redizajnu je charakteristický biely roh s červeným logom "K", ktorý je symbolom značky Kaufland a zároveň súčasťou názvu najobľúbenejšej značky K-Classic. Tento vizuálny prvok, umiestnený v ľavej hornej časti obalu, sa stáva spoločným znakom naprieč portfóliom privátnych značiek obchodného reťazca. Zmena sa postupne dotkne viac ako 2 500 produktov, ktoré tak budú na pultoch prehľadnejšie a zákazníci ich ľahšie identifikujú.

"Naše privátne značky sú dlhodobo synonymom kvality za dostupnú cenu. Tvoria významnú súčasť sortimentu a ich podiel stabilne rastie. Pre mnohých zákazníkov sú prvou voľbou pri každodenných nákupoch a nový, prehľadný dizajn im zabezpečí ešte lepšiu viditeľnosť na pultoch. Chceme, aby spotrebitelia už na prvý pohľad vedeli, že za nimi stojí Kaufland a garancia kvality," vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Súčasťou rebrandingu je aj úprava vybraných názvov tak, aby zrozumiteľnejšie vyjadrovali charakter jednotlivých výrobkov. Prémiová línia K-Favourites sa mení na K-Gold Edition, čím zvýrazňuje svoju výnimočnosť a exkluzivitu. Produktový rad K-Take It Veggie ponesie nový názov K-Plant Based, ktorý je medzinárodne uznaným označením pre výrobky rastlinného pôvodu, zatiaľ čo značka K-Bio sa rozšíri na pomenovanie K-Bio Organic. Prehľadné pomenovania spotrebiteľom uľahčia orientáciu aj výber z pestrej ponuky privátnych značiek.

Mení sa len obal, obsah zostáva


Zmena dizajnu sa týka výlučne vizuálnej identity a názvov vybraných produktových radov. Receptúry, kvalita výrobkov aj cenová úroveň zostávajú nezmenené.

"Je dôležité zdôrazniť, že meníme obal, nie obsah. Nové označenie zvyšuje zrozumiteľnosť, pretože už samotný názov napovie, či ide o prémiový produkt, bio sortiment alebo rastlinnú alternatívu. Zákazníci dnes pri nákupoch oceňujú prehľadnosť aj rýchle rozhodovanie, čo im jednotný dizajn privátnych značiek v našich predajniach ešte viac zjednoduší," zdôrazňuje Nikoleta Lörincová. "Aj naďalej sa pritom môžu spoľahnúť na pôvodnú chuť, rovnakú kvalitu i cenovú dostupnosť obľúbených produktových radov."

Zavedenie jednotného vizuálneho prvku privátne značky zreteľnejšie prepojí so značkou Kaufland a posilní tak dôveru zákazníkov aj ich dlhodobú lojalitu k obľúbeným výrobkom, ktoré v jeho predajniach pravidelne nakupujú. Zmena obalov bude prebiehať postupne počas roka, s dôrazom na zodpovedné využívanie obalových materiálov a minimalizáciu odpadu.

Reťazec tak potvrdzuje, že vlastné produktové rady tvoria dôležitú súčasť jeho obchodnej stratégie a ich sortiment chce spotrebiteľskej verejnosti ponúkať za dostupné ceny v jasne rozpoznateľnej podobe.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nový vzhľad, rovnaká kvalita: Kaufland mení dizajn a názvy svojich značiek © SITA Všetky práva vyhradené.

