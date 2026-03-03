|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
03. marca 2026
Na policajnom prezídiu má pribudnúť busta Lučanského, exminister Mikulec vyjadril svoje pochybnosti
Na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave idú odkryť bustu bývalého policajného prezidenta Milana ...
3.3.2026 (SITA.sk) - Na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave idú odkryť bustu bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Upozornil na to na sociálnej sieti bývalý minister vnútra a opozičný poslanec Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) pričom pripomenul, že Lučanský bol obvinený zo závažnej trestnej činnosti.
„Jeho prípad sa nevyšetril, pretože v cele spáchal samovraždu. Prokurátor však konštatoval, že skutok sa stal," zdôraznil Mikulec. Zároveň sa pýta, aký odkaz to vysiela všetkým čestným policajtom.
„Že môžu páchať zločiny, brať úplatky, a keď im na to prídu, tak spáchať samovraždu, a potom im odkryjú bustu?" spýtal sa exminister. Doplnil, že o vine či nevine Lučanského sa nikdy už nedozvieme, ale minimálne zostane navždy kontroverznou osobou.
„Zdá sa mi to preto veľmi nevhodné a policajnej prezidentke Jane Maškarovej sa zjavne pokrútil kompas," dodal Mikulec.
Bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. Ešte v prvej polovici decembra musel podstúpiť operáciu po tom, čo sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš, po jeho smrti trestné konanie zastavili.
Generálna prokuratúra SR ešte v lete 2024 definitívne uzavrela vyšetrovanie v súvislosti s tragickým úmrtím v tom čase obvineného Lučanského. Prokuratúra potvrdila, že išlo o úmrtie bez cudzieho zavinenia.
Zdroj: SITA.sk - Na policajnom prezídiu má pribudnúť busta Lučanského, exminister Mikulec vyjadril svoje pochybnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
