 Meniny má Bohumil, Bohumila
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

Na policajnom prezídiu má pribudnúť busta Lučanského, exminister Mikulec vyjadril svoje pochybnosti


Na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave idú odkryť bustu bývalého policajného prezidenta Milana ...



img_6386 676x451 3.3.2026 (SITA.sk) - Na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave idú odkryť bustu bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Upozornil na to na sociálnej sieti bývalý minister vnútra a opozičný poslanec Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) pričom pripomenul, že Lučanský bol obvinený zo závažnej trestnej činnosti.

Kontroverzia Milana Lučanského


Jeho prípad sa nevyšetril, pretože v cele spáchal samovraždu. Prokurátor však konštatoval, že skutok sa stal,“ zdôraznil Mikulec. Zároveň sa pýta, aký odkaz to vysiela všetkým čestným policajtom.

Že môžu páchať zločiny, brať úplatky, a keď im na to prídu, tak spáchať samovraždu, a potom im odkryjú bustu?“ spýtal sa exminister. Doplnil, že o vine či nevine Lučanského sa nikdy už nedozvieme, ale minimálne zostane navždy kontroverznou osobou.

Zdá sa mi to preto veľmi nevhodné a policajnej prezidentke Jane Maškarovej sa zjavne pokrútil kompas,“ dodal Mikulec.


Bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. Ešte v prvej polovici decembra musel podstúpiť operáciu po tom, čo sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš, po jeho smrti trestné konanie zastavili.

Generálna prokuratúra SR ešte v lete 2024 definitívne uzavrela vyšetrovanie v súvislosti s tragickým úmrtím v tom čase obvineného Lučanského. Prokuratúra potvrdila, že išlo o úmrtie bez cudzieho zavinenia.




Zdroj: SITA.sk - Na policajnom prezídiu má pribudnúť busta Lučanského, exminister Mikulec vyjadril svoje pochybnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Busta policajná prezidentka poslanec hnutia Slovensko Samovražda Milana Lučanského
Kaliňák vysvetlil, prečo americké vojenské lietadlá môžu lietať na Blízky východ cez slovenské územie – VIDEO
Nový vzhľad, rovnaká kvalita: Kaufland mení dizajn a názvy svojich značiek

