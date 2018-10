Nový web prináša všetko podstatné o spoločenskej zodpovednosti

Lidl pokračuje v raste a mimoriadne zvyšuje platy Foto: Lidl Slovenská republika Foto: Lidl Slovenská republika

Bratislava 11. októbra (OTS) - Podrobná a transparentná Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2017. Prehľadné informácie o zodpovedných aktivitách vo vzťahu k životnému prostrediu, dodávateľom, sortimentu, spoločnosti a zamestnancom. Zoznam aktualít a ocenení. To všetko a ešte viac nájdete na adrese www.spolocenskazodpovednost.sk , novom webe o trvalej udržateľnosti z dielne Lidl Slovenská republika.Nový web vznikol spolu s publikovaním historicky prvej Správy o trvalej udržateľnosti , ktorá pokrýva obchodný rok 2017 (marec 2017 – február 2018) a nesie názov „“. Správa na viac ako 160 stranách podáva celistvý pohľad o aktivitách diskontného reťazca v oblasti trvalej udržateľnosti, pričom obsahuje aj konkrétne a merateľné ciele do budúcnosti. Správa vznikala trištvrte roka, je zostavená na základe medzinárodnej metodiky GRI a súlad s ňou bol na vybraných indikátoroch overený externým audítorom – spoločnosťou Ernst & Young Slovakia. Kľúčové témy si Lidl neurčil sám, ale rozhodli o nich zainteresované strany, tzv. stakeholderi – zamestnanci obchodného reťazca (prostredníctvom ankety a workshopov), verejnosť (reprezentatívny prieskum), dodávatelia, zástupcovia mimovládneho sektora, médií a štátu. Na tomto základe vznikla matica relevantnosti s 22 strategickými témami. Tie sú rozdelené do štyroch tematických oblastí – suroviny & poľnohospodárstvo, dodávateľský reťazec & spracovanie, prevádzka & procesy, zákazníci & spoločnosť.,“ povedal, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.Diskontný reťazec patrí medzi najzodpovednejšie firmy na Slovensku, ročne realizuje spoločensky zodpovedné projekty v hodnote viac ako dva milióny eur. O zodpovedný prístup sa však Lidl snaží vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia – je férovým obchodným partnerom i zamestnávateľom, úpravou svojho sortimentu sa snaží zlepšovať zdravie zákazníkov a v každodennej činnosti berie ohľad na životné prostredie. Všetko podstatné o spoločenskej zodpovednosti v prehľadnej a graficky pútavej forme je obsahom nového webu www.spolocenskazodpovednost.sk . Nachádza sa na nej aj spomenutá, okrem slovenskej aj v nemeckej jazykovej mutácii. V budúcnosti bude Lidl pravidelne informovať o priebežnom plnení stanovených cieľov. „,“ uzavrel Matúš Gála.Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.