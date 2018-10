Srbsko zrušilo bezvízový režim s Iránom, údajne po tlaku EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 11. októbra (TASR) - Srbsko v zjavnej reakcii na tlak Európskej únie zrušilo bezvízový režim s Iránom po tom, ako tento systém začali zneužívať migranti snažiaci sa dostať do EÚ. S odvolaním sa na srbské médiá o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.Srbsko od zrušenia vízovej povinnosti v auguste navštívilo viac než 15.000 Iráncov. Mnohí namiesto návratu domov pokračovali v ceste do západnej Európy.Miestne médiá uviedli, že priame lety z Teheránu do Belehradu prichádzali plné pasažierov, vracali sa však už prázdne. Podľa úradov tiež niekoľko stoviek iránskych občanov požiadalo o azyl v Srbsku.Srbská štátna televízia vo štvrtok informovala, že vláda rozhodla o zrušení bezvízového styku s Iránom na svojom zasadnutí v priebehu tohto týždňa.Predstavitelia EÚ údajne zvažovali zrušenie bezvízového vstupu pre srbských občanov, ak by balkánska krajina opätovne nezaviedla víza pre Iráncov. Srbsko je kandidátskou krajinou na členstvo v Únii.