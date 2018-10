Nový zákon obmedzil možnosti predaja áut so stočenými kilometrami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - V máji tohto roka vstúpil do platnosti zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Zaviedol i vnútroštátny register prevádzkových záznamov vozidiel, do ktorého sa zaznamenáva hodnota počítadla prejdenej vzdialenosti v rôznych situáciách vozidla až do jeho vyradenia z evidencie. Jeho zavedením sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, akými sú Belgicko či Holandsko, ktoré vytvorili národné registre.Ďalším pozitívom novej legislatívy je, ako povedala pre TASR Karolína Topolová, generálna riaditeľka medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO, povinné zverejňovanie jedinečného identifikátora vozidla tzv. VIN kódu v inzercii, vďaka ktorému si záujemcovia môžu vozidlo overiť.Na strane druhej, podľa nej, problémom zákona je, že reguluje iba fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby. Teda súkromných osôb sa netýka a tak môžu aj naďalej predávať ojazdené vozidlá so stočenými kilometrami a navyše pri ich inzerovaní nemusia udávať VIN kód.Prvé pozitívne výsledky z uplatňovania novej legislatívy sa už začínajú ukazovať. Ako uviedla šéfka autocentier, podľa registra prevádzkových záznamov vozidiel napríklad pri dovozoch jazdených vozidiel z Holandska sa znížil počet manipulácií zo 42,6 % na 8,67 %.dodala Topolová.