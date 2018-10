Predĺženie Saratovskej v Bratislave je bližšie, podklady dodá Penta

Ilustračná snímka. Foto: Hlavné mesto Foto: Hlavné mesto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - K predĺženiu Saratovskej ulice v Bratislave k obchodnému centru v lokalite Bory už existuje projektová dokumentácia. Na základe zmluvy s mestom ju vypracovala spoločnosť Penta Real Estate, ktorá sa zároveň zaviazala zabezpečiť aj potrebné povolenia. Na piatkovom brífingu o tom informoval bratislavský primátor Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoju pozíciu obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách. Dodal, že k projektu je už vydané územné rozhodnutie.priblížil Nesrovnal. Kedy by mohol byť projekt zrealizovaný, nepovedal. Doplnil, že projekt je prvým krokom k predĺženiu električkovej trate do Devínskej Novej Vsi.povedal výkonný riaditeľ Penta Real Estate pre Slovensko Juraj Nevolnik. Zámer oceňuje aj automobilka Volkswagen Slovensko. O tom, či sa bude na projekte podieľať aj finančne, je podľa jej hovorcu Michala Ambroviča predčasné hovoriť.Predĺženie Saratovskej ulice víta aj mestská časť Dúbravka, jej predstavitelia sú však skeptickí.povedal zástupca starostu Dúbravky Ľuboš Krajčír, ktorý v novembrových voľbách kandiduje na mestského a miestneho poslanca.Hlavné mesto chce predĺžiť Saratovskú ulicu podjazdom popod železničnú trať Bratislava - Kúty a následne zabezpečiť priame pripojenie predĺženej komunikácie na cestu II/505. Výstavbou cestného prepojenia Saratovská sa podľa neho zmenší hustota dopravy, ktorá sa rozdelí na smery do Devínskej Novej Vsi a do Záhorskej Bystrice. Zároveň sa zjednoduší prístup na a z diaľnice D2. Predĺženie Saratovskej ulice má tiež plniť funkciu prepojenia s terminálom integrovanej osobnej dopravy Bory, ktorý nedávno odsúhlasilo ministerstvo dopravy a výstavby.