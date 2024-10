Nový zámok v Banskej Štiavnici privíta Dušičky už po desiatykrát, pre návštevníkov je to jedinečná príležitosť

Dušičky z Nového zámku

Tradícia pochádza z predkresťanských čias

27.10.2024 (SITA.sk) - Zaujímavý program sľubuje Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici počas 10. ročníka podujatia Dušičky z Nového zámku. Ako informuje múzeum, jedinečný večer si môžu návštevníci vychutnať v sobotu 2. novembra od 17:00 do 22:00 v Novom zámku, pričom hlavný program bude pre nich pripravený od 18:00 do 20:00.Jedinečnú atmosféru vytvorí spojenie poézie, hudobných skladieb a zamyslenie sa nad krásou a smútkom tohto sviatku. Podujatie Dušičky z Nového zámku ponúkne návštevníkom jedinečnú príležitosť stráviť sobotný večer netradičným spôsobom, v tichu a s hlbokou úctou k zosnulým.„V priestoroch Nového zámku sa budete môcť zamyslieť nad posolstvami emócií, ktoré sú pre tieto dni charakteristické, a prepojiť ich so spomienkami na svojich blízkych. Umenie, poézia a hudba vás prevedú atmosférou, ktorá prenikne do hĺbky vašej duše,“ uvádza múzeum.Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, známa ako Dušičky, má na Slovensku hlboké korene a bohatú históriu. Tradícia úcty k zosnulým pochádza už z predkresťanských čias, keď sa verilo, že duše zosnulých naďalej ovplyvňujú životy svojich blízkych a sprevádzajú ich pri dôležitých udalostiach.Neskôr, v 8. storočí, pápež Gregor IV. určil Sviatok všetkých svätých na 1. november. Postupne sa aj 2. november stal súčasťou kalendárnych obyčajov ako Pamiatka zosnulých.