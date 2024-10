Rytmus ohlásil Symphony Show, ktorá v Košiciach spojí niekoľko umeleckých svetov

Na ktoré hity sa môžu fanúšikovia tešiť?

Najviac sa teší na celý východ

28.10.2024 (SITA.sk) - Rytmus , ikona slovenského rapu, spojí svoje silné texty s majestátnym zvukom symfonického orchestra, aby vytvoril jedinečný umelecký zážitok, ktorý prekoná všetko, čo jeho priaznivci doteraz zažili.Už 31. mája 2025 budú z košickej Steel Arény znieť Rytmusove nadčasové hity v symbióze s klasikou. Vstupenky na Rytmus Symphony Show, ktorá zbúra všetky pomyselné hranice a spojí niekoľko umeleckých svetov, budú dostupné od utorka, 29. októbra 2024, od 08:00 hod. na Predpredaj.sk Návštevníci podujatia sa však môžu tešiť na viac ako len na hudobné vystúpenie. „Už dva roky ma na tento projekt nahovárajú chalani z EMPIRE, ktorí sa budú podieľať aj na dramaturgii. Majú vymyslené skvelé veci, ktoré postupne dolaďujeme. Okrem mňa sa predstaví viac ako sto rôznych umelcov a artistov,“ predstavuje Rytmus usporiadateľov podujatia, zároveň odhaľuje, že sa bude jednať o kolosálnu šou, obohatenú o ďalšie umelecké zložky.V posledný májový večer budúceho roku sa na scéne v košickej Steelke po Rytmusovom boku predstavia aj hviezdy opery, spolu so sólovými výkonmi členov orchestra či virtuóznym huslistom dodajú každej skladbe nezameniteľnú hĺbku.Hudobný zážitok umocní aj vystúpenie speváckeho zboru mladých talentov, ktorých hlasy očaria čistotou a energiou. A na ktoré hity sa môžu fanúšikovia tešiť?„Na to najlepšie z mojej tvorby, ale v špeciálnom prevedení. Hudba, ktorú poznajú, dostane majestátny rozmer, pretože jej súčasťou budú rôzni umelci od baletiek cez akrobatov až po… Ale veď, čo prezrádzam. Príďte a zažijete niečo, čo tu ešte nikto neurobil,“ tajnostkársky láka raper na svoju šou.Odhaľuje, že ani tanečné vystúpenia nebudú zaostávať a aj pohybová zložka podujatia bude dych vyrážajúca.„Aktuálne s organizátorom celého projektu, Dávidom Zbojekom, dávame dokopy dramaturgiu a keď do seba všetko zapadne, prezradím viac. Každopádne, chceme, aby to bolo veľké. Nech z toho každý odíde s pocitom, že zažil niečo, čo pre neho bolo nepredstaviteľné,“ dodáva Vrbovský.rozmermi nadväzuje na mimoriadne úspešné koncerty slovenského kráľa rapu, ktoré posledné roky odohral v Trnave, Bratislave či Prahe. Tentokrát sa dočkalo i východné Slovensko. „Najviac sa teším na celý východ. Dlho som tam nebol a ešte nikdy som tam nepriniesol niečo takéto,“ neskrýva svoje nadšenie hviezda unikátneho projektu.