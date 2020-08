Nový závod pri Prešove prinesie prácu desiatkam ľudí, výstavbu zrejme podporí aj ministerstvo

Úľava na dani z príjmov

Pozitívny vplyv pri zbere odpadov

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Výstavbu nového závodu na výrobu komponentov pre stroje, ako aj kompletné stroje pre technicky náročné aplikácie v strojárstve spoločnosti BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o. v priemyselnom parku Haniska v okrese Prešov pravdepodobne podporí aj štát.Podľa návrhu Ministerstva hospodárstva SR by sa investičná pomoc mala pohybovať vo výške 1 mil. eur a byť vo forme úľavy na dani z príjmov.Materiál už rezort predložil do pripomienkového konania, konečné slovo pri pridelení pomoci bude mať vláda. Celkovo plánuje firma preinvestovať minimálne 7,3 mil. eur. V novom závode by malo nájsť prácu 56 ľudí.Okrem komponentov pre stroje, plánuje podnik vyrábať aj kompletné stroje, ako sú miešačky, sušičky, drviče a stroje na separáciu pevných látok a kvapalín a redukciu veľkosti spracovávanej suroviny. Vyrábané produkty budú určené pre koncových zákazníkov vo viacerých odvetviach, ako sú stavebníctvo, baníctvo, chemikálie a liečivá, či potravinársky a recyklačný priemysel.Využívajú sa aj na recykláciu, filtráciu, sušenie, mixovanie a drvenie odpadových materiálov, čo bude mať podľa predloženého materiálu pozitívny vplyv na podporu zberu odpadov ako i na implementáciu princípov cirkulárnej ekonomiky do výrobných procesov na Slovensku. Práce na investičnom zámere začali v minulom roku, ukončené by mali byť v roku 2022.BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o. je členom skupiny BHS. Tá zamestnáva celosvetovo 400 zamestnancov a je tvorená 8 dcérskymi spoločnosťami. Zameriava sa na strojárstvo, je expertom vo výrobe technológií vo svojom odbore a ponúka zariadenia a systémy na kľúč.Súčasne prevádzkuje samostatné technické centrá v Sonthofene v Nemecku pre každú z oblastí, na ktoré sa špecializuje. Technické centrá využíva tiež pre svoje vlastné dizajnové projekty a vývoj strojárenských činností.