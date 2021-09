Nový Zéland chce po útoku urýchlene sprísniť protiteroristickú legislatívu

Trestným činom aj plánovanie útoku

Útočník strávil tri roky vo väzení

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nový Zéland pracuje na urýchlenom sprísnení protiteroristických zákonov. Oznámila to v sobotu premiérka Jacinda Ardernová v reakcii na útok, pri ktorom páchateľ zranil nožom sedem ľudí. Legislatívu, na ktorej sa už skôr pracovalo, by mal parlament podľa premiérky schváliť ešte tento mesiac.Po novom by trestným činom nebolo iba samotné vykonanie teroristického útoku, ale aj jeho plánovanie či príprava.Novozélandská polícia v piatok zastrelila muža, ktorý v supermarkete na predmestí Aucklandu pobodal a zranil sedem ľudí. Útok mal podľa vlády teroristické pozadie a vykonal ho násilný extrémista. Päť zranených ľudí stále leží v nemocnici, stav troch z nich je vážny.Premiérka Ardernová útočníka opísala ako muža pôvodom zo Srí Lanky, ktorý sa nechal inšpirovať extrémistickou skupinou Islamský štát. Od roku 2018 strávil tri roky vo väzení. Tento rok v júli sa dostal na slobodu a odvtedy bol pod policajným dohľadom.V Aucklande platí pre šírenie koronavírusu prísny lockdown. Väčšina podnikov je zatvorená a ľudia môžu vo všeobecnosti opustiť svoje domovy len na nákup potravín, zo zdravotných dôvodov alebo na cvičenie.