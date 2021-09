Horskí záchranári pomáhali opitým turistom, pre jedného musel priletieť vrtuľník

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Horskí záchranári v sobotu pomáhali vo Vysokých Tatrách opitým turistom. Natrafili na nich pri Zamkovského chate po inej záchrannej akcii. Ako informovali, obaja požili nadmerné množstvo alkoholu, pričom jeden z nich mal aj tržnú ranu na hlave.„U oboch boli prítomné spomalené funkcie, poruchy dýchania aj krvného obehu, nereagovali na podnety a jeden z dvojice začal upadať do bezvedomia,“ opísala Horská záchranná služba (HZS) . Záchranári následne poskytli obom mužom neodkladnú prvú pomoc, o súčinnosť požiadali aj leteckých záchranárov. Tí z terénu evakuovali jedného z turistov, ktorý bol ohrozený sprievodným bezvedomím. Na heliporte v Starom Smokovci ho odovzdali do starostlivosti posádke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračoval do nemocnice.Druhého, 31-ročného turistu horskí záchranári po podaní medikamentóznej liečby pozemne transportovali k Rainerovej chate, odkiaľ ho dopravili k Domu HZS. Tam si aj jeho prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla do nemocnice.