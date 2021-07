Nový Zéland prerušil cestovnú bublinu s Austráliou, Sydney stráca kontrolu nad šírením delta variantu

Novozélanďania môžu využiť špeciálne lety

Vyhlásili stav núdze

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nový Zéland v piatok prerušil platnosť cestovnej bubliny s Austráliou, ktorá umožňovala cestovanie medzi krajinami bez absolvovania karantény. Úrady tak rozhodli v súvislosti s rastúcim klasterom prípadov ochorenia COVID-19 v Sydney. Prerušenie by malo trvať najmenej osem týždňov.Nový Zéland už pred časom nariadil karanténu pre cestujúcich z Nového Južného Walesu, Viktórie a Južnej Austrálie, kde úrady zaviedli lockdowny v snahe zastaviť šírenie delta variantu koronavírusu.Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová oznámila, že cestovanie bez karantény pre ľudí prichádzajúcich z celej Austrálie prerušia od 23:59 novozélandského času. Dúfa pritom podľa vlastných slov, že všetci Novozélanďania, ktorí sa chceli vrátiť domov z Austrálie, dokážu s pomocou organizovaných letov pricestovať do týždňa.Cestovná bublina medzi krajinami fungovala od apríla a pre obe krajiny znamenala jediné medzinárodné lety bez povinnosti karantény. Austrália i Nový Zéland pritom patria ku krajinám, ktoré patrili medzi najúspešnejšie, čo sa týka zvládania pandémie. Sydney však stráca kontrolu nad klastrom nákazlivejšieho delta variantu, ktorý sa rozšíril po krajine.Nový Južný Wales v piatok vyhlásil v súvislosti so šírením nákazy v Sydney stav núdze. Úrady zaregistrovali za uplynulých 24 hodín jedno úmrtie a 136 nových prípadov nákazy, čo je najväčší denný nárast od polovice júna.