Klus upozorňuje na zhoršenú situáciu v obľúbených destináciách Slovákov, varuje aj pred antivaxermi

23.7.2021 - V destináciách, v ktorých s obľubou dovolenkujú Slováci sa pandemická situácia zhoršila. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS).Odvoláva sa pritom na údaje Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).Klus uvádza, že podľa počtu nakazených je najhoršia situácia v rámci Európskej únie (EÚ) na Cypre, druhou najviac postihnutou krajinou je Holandsko a nasleduje Španielsko. Grécko zaznamenalo podľa štátneho tajomníka za posledných 24 hodín 2 604 nových prípadov nákazy.„A pozor! 99 percent pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Grécku je nezaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. To len na margo hrdinov, ktorí aj tu na mojej stránke doslova zbroja proti vakcinácii,“ uviedol Klus.Jadranské pobrežie Chorvátska ostáva oranžové, vnútrozemie krajiny je stále v rámci COVID semaforu v zelenej farbe. V Taliansku sa tri regióny zmenili zo zelenej na oranžovú, vo Francúzsku sú takmer všetky regióny s výnimkou dvoch oranžové.„Oranžové sú už aj menšie časti Švédska a Fínska, ako aj väčšia časť Dánska,“ upozorňuje štátny tajomník. Dodáva, že oranžová je aj väčšina Grécka, Portugalsko je červené.Klus odporúča nezaočkovaným, aby si premysleli každú cestu do iných než zelených krajín a regiónov a pred cestou sa dobre pripravili na možné scenáre návratu.„Predpovede Svetovej zdravotníckej organizácie o tom, že nákazlivý delta variant koronavírusu sa v priebehu niekoľkých mesiacov stane vo svete dominantnou mutáciou, sa podľa všetkého napĺňajú,“ upozornil.Štátny tajomník upozorňuje, aby sa verejnosť nenechala strhnúť antivaxermi, ktorí „dláždia cestu do pekla a vyzývajú na nerešpektovanie pravidiel“.„Ak teraz lacno naletíme antivaxerom, ktorých populistickými rečami podporujú, žiaľ, aj niektorí naši verejní predstavitelia a ak budeme zbytočne protestovať proti opatreniam, ktoré sú pritom inde v zahraničí častokrát oveľa prísnejšie, potom tretiu vlnu pandémie nezvládneme,“ uviedol Klus.