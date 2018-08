Nový Zéland zakázal predaj domov cudzincom kvôli domácim obyvateľom

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Wellington 19. augusta (TASR) - Parlament na Novom Zélande schválil zákon, ktorý zakazuje mnohým cudzincom nákupy domov a bytov. Cieľom tohto kroku je zlepšiť prístup domáceho obyvateľstva k bývaniu.Nový Zéland zápasí v posledných rokoch s nedostatkom cenovo dostupných domov a bytov, uviedla BBC. Spôsobila to kombinácia viacerých faktorov, ako nízke úrokové sadzby, obmedzený počet nehnuteľností na trhu a imigrácia, čo viedlo k výraznému rastu cien. Viacerí obyvatelia Nového Zélandu si tak kúpu domu či bytu nemôžu dovoliť.Nový zákon by mal tento problém riešiť. Zákaz sa však nebude týkať cudzincov, ktorí majú na Novom Zélande trvalý pobyt, ani Austrálčanov a obyvateľov Singapuru. S týmito krajinami má totiž Nový Zéland uzatvorené dohody o voľnom obchode.Novozélandský minister obchodu a ekonomického rozvoja David Parker označil zákon zaAko uviedol, podľa vlády by obyvateľov Nového Zélandu nemali z realitného trhu vytláčať bohatší zahraniční kupci.Práve nedostatok dostupného bývania bol hlavnou témou kampane pred minuloročnými voľbami. Tie nakoniec viedli k porážke konzervatívnej Národnej strany, ktorá bola pri moci deväť rokov. Krajinu teraz vedie stredoľavá koaličná vláda na čele s Jacindou Ardernovou, najmladšou premiérkou v dejinách Nového Zélandu.Zákaz predaja domov cudzincom je reakciou na obavy, že zahraniční kupci príliš zvyšujú tlak na infraštruktúru a ceny domov. K najaktívnejším investorom na novozélandskom trhu s nehnuteľnosťami patria Číňania, domy si tu však kúpili aj viacerí bohatí Američania.Za posledných 10 rokov sa priemerná cena domu na Novom Zélande zvýšila o vyše 60 %. Najvýraznejšie v Aucklande, najväčšom meste krajiny, kde sa takmer zdvojnásobila.Podľa oponentov zákona však zákaz predaja domov cudzincom vôbec nebol potrebný a problém s bývaním to nerieši. Napríklad v júni kúpili cudzinci z celkového počtu predávaných domov menej než 3 %. Aj hlasovanie v parlamente poukázalo na to, že veľký počet poslancov s takýmto krokom nesúhlasí. Za zákon hlasovalo 63 poslancov, proti bolo 57.