V zubereckom múzeu si pripomínajú časy rozmachu oravského plátenníctva

Zuberec 19. augusta (TASR) – Návštevníci Múzea oravskej dediny v Zuberci si v nedeľu pripomínajú časy, keď bola Orava jedným z hlavných centier plátenníctva na Slovensku. Počas podujatia s názvom Plátenná nedeľa sú pre nich počas dňa prichystané ukážky činností spojených so spracovaním ľanu, výroby plátna a modrotlače.informoval TASR riaditeľ zubereckého múzea Richard Janoštín. Vo folklórnom programe s názvom Plátenný odev Oravcov o 14.00 h budú účinkovať kolektívy Skalniok zo Zubrzyce Górnej, Skorušina z Liesku a Ženská skupina zo Zuberca.Oravské plátenníctvo je podľa riaditeľa miestneho múzea do určitej miery špecifickým fenoménom.priblížil.Keďže Orava bola v minulosti špecifická veľkou biedou, pretože v tamojších oblastiach nebolo možné dopestovať dostatok obilia, od druhej polovice 18. storočia zažilo oravské plátenníctvo veľký rozmach.ozrejmil Janoštín. Následne, aj v priebehu 19. až do začiatku 20. storočia rozvážali zo závodov a tovární oravské plátno a rôzne ďalšie textílie po celej južnej Európe.Podujatie je realizované v rámci projektu Pri ceste na dedine - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní, implementovaný v rámci Projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.