Nový župan Becík dal stopku zlatým padákom bývalého vedenia, nedovolí akékoľvek plytvanie verejných financií kraja

Kolektívne zmluvy

Neoprávnené vyplácanie

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Takzvané zlaté padáky bývalého vedenia v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) sú minulosťou. Odkazuje to nový nitriansky župan Branislav Becík , ktorý chce zatrhnúť akékoľvek plytvanie financiami v NSK.Becík po nástupe do funkcie vydal pokyn na preverenie uzatvorených kolektívnych zmlúv zamestnancov NSK pre roky 2022 a 2023, informuje v tlačovej správe nová hovorkyňa nitrianskej župy Michaela Kotradyová, podľa ktorej zmluvy uzavrelo ešte bývalé vedenie kraja.„Zatiaľ sme zistili, že bolo nezákonne vyplatených asi 80-tisíc eur, ktoré bude kraj požadovať vrátiť. Kolektívne zmluvy neboli zverejňované, ale skrývané pred verejnosťou,“ uviedol Becík a dodal, že tieto zlaté padáky bývalého vedenia kraja boli v rozpore so zákonom a nové vedenie župy zastavilo ďalšie takéto vyplácanie nezákonných odmien.Predseda NSK splnomocnil riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca, aby okamžite začal rokovania so základnou organizáciou Slovenského odborového zväzu verejnej správy s cieľom zamedziť v neoprávnenom vyplácaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov.„Na základe hĺbkovej analýzy právny tím predsedu kraja dospel k záveru, že kolektívne zmluvy obsahujú výhody pre zamestnancov NSK v rozpore s kogentnými ustanoveniami zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Išlo o ustanovenia, ktoré priznávali zamestnancom nenáležité výhody pri skončení pracovného pomeru. Uvedený stav potvrdil aj právnik odborovej organizácie,“ skonštatoval Privalinec.„V piatok 2. decembra došlo v NSK k uzavretiu dodatkov ku kolektívnym zmluvám na roky 2022 a 2023, ktorými sa nezákonné ustanovenia zmlúv vypustili, čím došlo k zásadnej úspore finančných prostriedkov z verejných zdrojov,“ doplnil Becík, ktorý podľa vlastných slov nedovolí akékoľvek plytvanie verejných financií kraja.Nezákonné ustanovenia dostali do kolektívnych zmlúv zamestnanci, ktorí si následne dali nárok vyplatiť. Tieto zlaté padáky mali byť vyplatené v násobkoch priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Išlo o sumy troch až štyroch platov.