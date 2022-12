Nepotrebné telefóny pomáhajú na Vianoce deťom a rodinám v núdzi

Zber nepotrebných telefónov, pomoc rodinám v núdzi

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Férová Nadácia O2 "Férová Nadácia O2 sa dlhodobo hlási k hodnotám, ako je sloboda, rovnosť a predovšetkým ľudskosť. Nezabúdame tak na ľudí, ktorí potrebujú akúkoľvek formu pomoci a o to viac v tejto zložitej dobe. Veríme, že nám zákazníci pomôžu vyzbierať hodnotu, ktorá uľahčí rodinám v núdzi počas sviatočných dní ich náročnú životnú situáciu," uviedla, členka Správnej rady Férovej Nadácie O2.Cieľom aktivity je vyzbierať čo najviac zariadení v čo najvyššej hodnote a preto nadácie hneď v úvode zberu darovali platforme ďakujeme.sk sumu 5 tisíc eur. Akcia má nielen dobročinný, ale aj ekologický rozmer v rámci ktorého budú vyzbierané telefóny s nulovou hodnotou ekologicky zrecyklované, prípadne sa pre ne nájde ďalšie užitočné využitie."Som veľmi rád, že je Nadácia Markíza súčasťou tejto výnimočnej aktivity a verím, že spoločne dokážeme pomôcť čo najväčšiemu počtu rodín s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi. Zároveň je tento projekt vďaka svojmu ekologickému rozmeru plne v súlade s našou iniciatívou Green Markíza. Každý, kto sa do neho zapojí, tak pomôže hneď dvakrát - tým, ktorí to najviac potrebujú, a zároveň prispeje k ochrane našej planéty," povedal, člen Správnej rady Nadácie Televízie Markíza.Obdarovať tých, ktorí to najviac potrebujú, je tieto Vianoce vďaka Férovej Nadácii O2 a Nadácii Televízie Markíza omnoho jednoduchšie. Stačí nájsť doma nepoužívaný telefón a prísť s ním do predajne O2. O2 všetky telefóny odovzdá partnerovi na recykláciu a celú získanú hodnotu odovzdá Nadácii Televízie Markíza pre darcovskú platformu ďakujeme.sk. Okrem ekologického rozmeru takéhoto zberu nepotrebných telefónov z domácností, tak ľudia môžu ich zostatkovou hodnotou prispieť aj rodinám v núdzi.Zber nepotrebných telefónov trvá do 30. januára 2023. Férová Nadácia O2 a Nadácia Televízie Markíza darujú celú vyzbieranú sumu prostredníctvom platformy www.dakujeme.sk deťom a rodinám s neľahkým osudom. Druhú šancu mobilu môžete dať a viac informácií získať na www.druhasancapremobil.sk Informačný servis