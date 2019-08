Novým českým ministrom kultúry má byť Lubomír Zaorálek

Lubomír Zaorálek, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. augusta (TASR) - Novým českým ministrom kultúry by mal byť súčasný poslanec a bývalý minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Spravodajskému serveru Novinky.cz to potvrdil v stredu dôveryhodný zdroj z okolia vedenia Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). Podľa informácií denníka Právo Zaorálek s ponukou súhlasil.Novinky.cz uviedli, že Zaorálkovo meno bolo od začiatku v užšom výbere kandidátov po tom, ako prezident Miloš Zeman odmietol vymenovať stranou navrhnutého Michala Šmardu. Toho strana navrhla po odchode Antonína Staňka ku koncu mája.Sám Zaorálek na otázku, či bude budúcim ministrom, neodpovedal. Meno nechcel komentovať ani predseda strany Jan Hamáček.napísal krátko Hamáček. Kandidáta by chcel predstaviť najneskôr do piatka.Zaorálek by mohol byť kandidátom, ktorý u prezidenta Miloša Zemana prejde. V minulej vláde bol šéfom diplomacie a do funkcie ho vymenoval práve Zeman. Na druhej strane práve Zaorálek bol kritikom súčasného premiéra Andreja Babiša a nebol ani veľkým priaznivcom vstupu ČSSD do vlády.Ostro proti Babišovi vystupoval predovšetkým v predvolebnej kampani v roku 2017, a to ešte v čase, keď bol ministrom zahraničných vecí v spoločnej vláde s Babišovým hnutím ANO.Babiša dokonca prirovnal k fikusu.vyhlásil Zaorálek na zjazde v marci 2017.Premiér Babiš po utorkovej schôdzke u prezidenta Zemana uviedol, že meno nového ministra nepozná a nebude komentovať možné návrhy.Celú situáciu teraz stiahnutím nominácie Michala Šmardu, ktorého označil za nekompetentného pre vedenie kultúry, považuje za vyriešenú a vláda podľa neho v žiadnej kríze nie je. Od Hamáčka očakáva oficiálne oznámenie kandidáta čo najskôr.