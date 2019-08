Trump pripustil, že jeho politika proti Číne môže Američanov bolieť

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok (20. 8.) pripustil, že jeho agresívna obchodná politika proti Číne môže Američanom priniesť "ekonomickú bolesť". Ale trval na tom, že je potrebná na dosiahnutie dôležitejších dlhodobých výhod.A hoci tvrdil, že sa nebojí recesie, zvažuje nové zníženie daní na podporu hospodárskeho rastu.Prezident vyhlásil, že až čas ukáže, či boli clá dobré, alebo nie. Podľa neho je však potrené urobiť "poriadok" s praktikami Číny, a že nemal na výber, iba uvaliť clá, ktoré zasiahli aj americké firmy, finančné trhy a podľa niektorých signálov aj amerických spotrebiteľov.Trump si však nemyslí, že USA hrozí recesia a domnieva sa, že rozmach ekonomiky by mohol pokračovať, keby Federálny rezervný systém (Fed) znížil svoju referenčnú úrokovú sadzbu.Zároveň však uviedol, že uvažuje o dočasnom znížení dane zo mzdy a o indexácii na infláciu federálnych daní zo zisku z investícií. Tieto kroky by mali stimulovať rýchlejší rast. Bagatelizoval pritom tvrdenia, že tieto úvahy naznačujú slabnúcu ekonomiku.Americká ekonomika sa po viac ako 10 rokoch rastu javí ako zraniteľná. Výroba klesla a dôvera spotrebiteľov sa zhoršila v reakcii na obchodný spor s Čínou. V súkromí Trump a jeho poradcovia prejavili obavy z väčšieho spomalenia ekonomiky a možnej recesie v čase, keď sa prezident bude snažiť o znovuzvolenie.Trump tento mesiac otriasol trhmi s akciami a dlhopismi, keď oznámil plány na zavedenie 10 % dane z čínskeho dovozu v hodnote 300 miliárd USD (270,86 miliardy eur). Reakcia trhu naznačila, že recesia by mohla byť na obzore a viedla Trumpa k odkladu ciel na niektoré produkty. Nové kolo colných poplatkov má platiť od 1. septembra.Prezident vytrvalo argumentuje, že bremeno ciel leží výlučne na Číne, ale jeho najnovšie slová tieto tvrdenia podkopávajú.Svetová ekonomika sa v posledných mesiacoch spomaľuje a nedávne výkyvy na akciových trhoch vyvolali obavy, že ani americká ekonomika nie je imúnna. Nový prieskum začiatkom týždňa ukázal, že veľká väčšina ekonómov očakáva jej pokles do roku 2021.Trump sa pri hľadaní riešenia zrejme znovu sústredí na tlak na Fed, aby znížil úrokové sadzby. Americkí prezidenti sa vo všeobecnosti vyhýbajú verejnej kritike Fedu, ktorý plní úlohu centrálnej banky. Trump však nepreukázal žiadnu snahu tento trend nasledovať a namiesto toho odporučil Fedu, aby v najbližších mesiacoch znížil kľúčový úrok "minimálne o jeden percentuálny bod".