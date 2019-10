Novým generálnym riaditeľom Slovak Lines sa stal Pavol Labant

Slovak Lines, ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) – Spoločnosť Slovak Lines má nového generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. Od 1. septembra je ním Pavol Labant, ktorý vo funkcii vystriedal Petra Sádovského. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová.Labant pôsobí v spoločnosti viac ako rok. Doteraz zastával funkciu riaditeľa divízie Slovak Lines Express. Tá sa zameriava na medzinárodné linky do Viedne, na letisko vo Schwechate, výletné sezónne a "koncertné" linky zamerané na zážitky.Počas pôsobenia v Slovak Lines Express zaviedol spolu s tímom do praxe viacero inovácií.priblížil Labant.Vo funkcii nahrádza Petra Sádovského, ktorý poznamenal, že je hrdý a vďačný za 13 rokov na pozícii generálneho riaditeľa.dodal Sádovský.História spoločnosti Slovak Lines siaha do roku 1949 k vzniku národného podniku ČSAD. Počas rokov sa firma transformovala a pôsobila pod názvom SAD Bratislava, až kým prišla v roku 2007 zmena názvu značky na Slovak Lines. Vozový park tvorí viac ako 300 autobusov, ktoré sú vybavené klimatizáciou. Od roku 2013 spoločnosť prevádzkuje v prímestskej doprave aj nízkopodlažné autobusy kompletne vybavené aj pre prepravu cestujúcich so zdravotným postihnutím.