Turistický vláčik Záhoráčik vypravia na posledné jazdy sezóny

Cyklovak Záhoráčik. Foto: Teraz.sk/BSK Foto: Teraz.sk/BSK

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) – Počas najbližšieho víkendu bude posledná možnosť využiť turistický vláčik Záhoráčik a odviezť sa ním na peší výlet či cyklotúru po Záhorí. Tak ako počas predchádzajúcich víkendov a sviatkov možno v sobotu a nedeľu (12. - 13. 10.) využiť tri spoje denne.Vlak premávajúci na trati zo Záhorskej Vsi do Plaveckého Podhradia je uspôsobený na prepravu bicyklov, v Zohore má prípoje do a z Bratislavy. Prvý spoj vyráža o 8.20 h zo Záhorskej Vsi.Na trati platia cestovné preukazy Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), okrem poplatkov za prevoz bicyklov, aj zľavová turistická karta Bratislava Card City & Region.Záhoráčik premáva už tretiu sezónu. V prvej sa ním zviezlo takmer 8100 cestujúcich, v minulom roku ich bolo vyše 8250, odhady hovoria približne o rovnakých číslach aj v rámci tejto sezóny.Projekt spustil Bratislavský samosprávny kraj v roku 2017 v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), ako aj so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR).