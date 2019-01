NOVÝM GENERÁLNYM RIADITEĽOM SND BUDE VLADIMÍR ANTALA

Na snímke novovymenovaný generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Vladimír Antala počas tlačovej konferencie s ministerkou kultúra SR Ľubicou Laššákovou v Bratislave 24. januára 2019. Foto: TASR - Pavol Zachar Na snímke novovymenovaný generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Vladimír Antala počas tlačovej konferencie s ministerkou kultúra SR Ľubicou Laššákovou v Bratislave 24. januára 2019. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 24. januára (TASR) – Novým generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla (SND) bude Vladimír Antala, doteraz poverený jeho vedením. Do funkcie na najbližších päť rokov nastúpi v piatok 25. januára. Rozhodla o tom ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD), ktorá Antalu vybrala priamou voľbou spomedzi "minimálne štyroch až piatich adeptov", o ktorých sa reálne uvažovalo."Polročná práca bola dôkazom toho, že dôveru nesklamal. Je dôležité, aby akákoľvek umelecká inštitúcia mala dostatok financií na svoje fungovanie. Antala ako dlhoročný ekonóm v SND veľmi dobre vie hospodáriť s peniazmi," uviedla vo štvrtok na brífingu šéfka rezortu kultúry. Dokazovať to má podľa nej aj prvý prebytok na účte SND v jeho dlhej histórii. Ministerka to považuje za prvý úspech.Svoje menovanie do funkcie vníma nový šéf SND ako zodpovednosť, dôveru a záväzok. "Pred pol rokom sme si dali ciele, krátkodobé aj dlhodobé. Krátkodobé sme, myslím, splnili a teraz je čas na tie dlhodobé," skonštatoval Antala. Sústrediť sa treba podľa neho predovšetkým na zosúladenie finančných možností s umeleckými ambíciami a na riešenie technicko-prevádzkových problémov. "To je interval od hudobných nástrojov po rekonštrukciu hlavnej budovy," doplnil Antala.Rozhodnutie ministerky podporujú a pozitívne vnímajú aj samotné odborové organizácie divadla. "Jeho vymenovanie je pre nás veľkým prínosom. Má perfektné vízie, je veľmi dobrý ekonóm, má veľmi dobrý prístup, čo sa týka ľudí. Myslíme si, že komunikácia s ním bude na vysokej a kvalitnej úrovni," nazdáva sa Ľubomíra Štiglicová, predsedníčka odborovej organizácie umelecko-dekoračných dielní SND.Súhlasí s ňou napríklad aj Maroš Podhajský, predseda odborového zväzu Únia pri orchestri SND. Pozitívne vníma najmä zmenu atmosféry v divadle. "Konečne sa môžeme zhlboka nadýchnuť. Slobodne tvoriť bez toho, aby niekto nad nami stál a vykrikoval po nás," poznamenal Podhajský, podľa ktorého má nový generálny riaditeľ víziu dlhoročného fungovania divadla a vie, čo jednotlivé umelecké zložky SND potrebujú. Nadšenie neskrýva ani riaditeľ Opery SND Rastislav Štúr. "Komunikácia je fantastická, zaujíma sa o problémy, mnohé veci sa pohli správnym smerom," podotkol Štúr.Vladimír Antala, riaditeľ ekonomického a technicko-prevádzkového úseku SND, bol dočasne poverený vedením divadla od leta minulého roka. Stalo sa tak po tom, ako ministerka kultúry Ľubica Laššáková z postu generálneho riaditeľa odvolala začiatkom augusta 2018 Mariána Chudovského. Podľa nej to bol nevyhnutný krok, o ktorom ju presvedčili jeho predstavy a "dlhodobá pasivita ako manažéra racionálne riešiť finančnú situáciu SND". Chudovský svoje pochybenie nepripúšťal. Poukázal na to, že koncepčný a kvalitný program zvýšil návštevnosť i tržby z predaja vstupeniek. Za problém považoval financovanie SND.