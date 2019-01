Ruská skupina Little Big vystúpi v Bratislave

Little Big. Foto: Prtscr/Youtube Little Big. Foto: Prtscr/Youtube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Ruská skupina Little Big, ktorá zvalcovala internet megahitom Skibidi, má namierené na Slovensko, 13. mája vystúpi v bratislavskom Majestic Music Clube. TASR informoval PR manažér Tomáš Holetz.Klip Skibidi, spojený s bizarnou tanečnou choreografiou, získal vlastný hashtag #skibidichallenge a za pár mesiacov získal viac ako 140 miliónov pozretí na Youtube. Little Big nie sú pre znalcov neznámym pojmom. Fanúšikov poslala táto ruská "zborna" do kolien aj predchádzajúcimi hitmi Big Dick, Lolly Bomb či Give Me Your Money. V textoch aj videoklipoch si kapela často uťahuje z rôznych životných situácií či politiky.Skupina Little Big vznikla na začiatku roka 2013 v ruskom Petrohrade, založili ju Ilya Prusikin, Sergey Makarov, Sonya Tayurskaya a Anton Lissov. Už v apríli 2013 zverejnili prvé video Every Day I'm Drinking. Debutový album With Russia from Love vydali v marci 2014. V decembri 2015 vychádza ich druhý album Funeral Rave. Na svojom konte majú štyri vydané albumy, štvrtý Antipositive, Pt. 2 vydali v októbri 2018. Z neho je aj ich najúspešnejšia skladba, aj klip Skibidi.