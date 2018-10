Novým komunikačným šéfom Facebooku bude bývalý britský vicepremiér

Nick Clegg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Menlo Park 19. októbra (TASR) - Sociálna sieť Facebook prijala bývalého britského vicepremiéra Nicka Clegga (51) do funkcie šéfa pre komunikáciu s verejnosťou a politikou. Ako tento bývalý šéf liberálnych demokratov v piatok oznámil na svojom profile, za svojou prácou sa presťahuje do Kalifornie.Kľúčovú funkciu vo firme tak v časoch jej najťažšej krízy prevezme človek, ktorý nikdy nemal nič spoločné so Silicon Valley. Facebook totiž od škandálu Cambrige Analytica čelí čoraz tvrdšej kritike aj pre zneužívanie siete na politickú propagandu či šírenie falošných informácií.Clegg bude zodpovedný za často komplikované vzťahy Facebooku s vládami, úradmi a Európskou komisiou. Európan by mohol byť výhodou práve v Bruseli, keďže v rokoch 2010 až 2015 bol vo vláde Davida Camerona vicepremiérom.Podľa Financial Times sa zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg s Cleggom dohodol už pred niekoľkými mesiacmi. Clegga ubezpečil, že bude mať rozhodujúci vplyv na stratégiu siete. Predchádzajúci komunikačný riaditeľ Elliot Schrage po 10 rokoch v júni oznámil svoj odchod.