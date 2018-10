USA a Južná Kórea odvolali ďalšie veľké vojenské cvičenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 19. októbra (TASR) - Spojené štáty a Južná Kórea zrušili ďalšie veľké tohtoročné spoločné vojenské cvičenie, aby dopomohli k diplomatickému pokroku so Severnou Kóreou.Hovorkyňa Pentagónu, amerického ministerstva obrany, Dana W. Whiteová v piatok oznámila, že Washington a Soul pozastavujú spoločné cvičenie vzdušných síl známe pod názvom Vigilant Ace (Ostražité eso), abyJe to najnovší krok zameraný na postrčenie Severnej Kórey do rokovaní o odstránení jej jadrových zbraní tak, aby to bolo možné overiť, napísala tlačová agentúra AP.Šéf Pentagónu Jim Mattis a jeho juhokórejský kolega sú však pritom, dodala hovorkyňa.informovala ešte Whiteová.Podľa hovorkyne sa Mattis radil o záležitosti s japonským ministrom obrany Takešim Iwajom aOznam o zrušení manévrov prišiel práve vtedy, keď bol Mattis v Singapure na stretnutí ázijských ministrov obrany.Vigilant Ace znamená Ostražité eso, ale ACE je aj skratkou spojenia "air combat exercise", teda letecké bojové cvičenie. Koná sa každý rok, naposledy vlani v decembri za účasti amerických a juhokórejských vzdušných síl.V júni Pentagón zrušil tohoročné manévre Strážca slobody (Freedom Guardian) po tom, ako prezident Donald Trump náhle oznámil, že cvičenie neschválil, a označil ho za provokačné a nákladné. Trump to vyhlásil po historickom júnovom stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure.