Novým koučom FC Chelsea sa stal Talian, ktorý s Leicestrom City postúpil do Premier League

3.6.2024 (SITA.sk) - V minulosti bol asistentom Pepa Guardiolu , v roku 2021 viedol taliansku Parmu a v ostatnej sezóny anglický Leicester City doviedol k návratu do Premier League . Štyridsaťštyriročný Talian Enzo Maresca sa stal novým hlavným koučom londýnskeho tímu FC Chelsea , v ktorom nahradil Argentínčana Mauricia Pochettina . S vedením "The Blues" podpísal Maresca zmluvu na päť rokov.„Sme radi, že môžeme privítať Enza v Chelsea. Predviedol sa ako vynikajúci tréner, ktorý je schopný dosahovať pôsobivé výsledky so vzrušujúcim a identifikovateľným štýlom," uviedli na klubovom webe Londýčanov športoví riaditelia Laurence Stewart a Paul Winstanley.FC Chelsea má majiteľov z USA od roku 2022 a odvtedy mal klub už troch trénerov, Maresca je štvrtým. Pred Pochettinom to boli Graham Potter a Tomas Tuchel. Tím dočasne viedli aj Bruno Saltor a Frank Lampard. „Stať sa členom FC Chelsea je snom každého trénera, je to jeden z najväčších klubov na svete. Som z tejto príležitosti nadšený. Teším sa na spoluprácu s talentovanou skupinou hráčov aj na zamestnancov klubu pri rozvoji tímu," uviedol Talian.Enzo Maresca si vybudoval povesť trénera, ktorého zverenci predvádzajú atraktívny futbal založeného na držaní lopty. Taký štýl preferoval spomenutý Guardiola, ktorý za sedem rokov v Manchestri City získal s klubom šesť ligových titulov. „Enzo na nás hlboko zapôsobil v našich diskusiách, ktoré viedli k jeho angažovaniu. Jeho ambície a pracovná etika sú v súlade s ambíciami klubu," poznamenali Stewart a Winstanley.Odchod Pochettino z postup hlavného kouča FC Chelsea bol nečakaný, pretože s mladým kádrom "The Blues" obsadil v Premier League 6. priečku a klubu zaistil miestenku v pohárovej Európe pre nasledujúci ročník.