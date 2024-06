Mladí Slováci uzavrú sezónu domácich prípravných zápasov duelom proti rovesníkom z Azerbajdžanu a Moldavska

Najsilnejšie zloženie

3.6.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia futbalistov do 21 rokov uzavrie sezónu 2023/2024 prípravnými zápasmi proti rovesníkom z Azerbajdžanu a Moldavska, obe stretnutia absolvujú zverenci trénera Jaroslava Kentoša v Senci v piatok 7. júna resp. v utorok 11. júna.Mladí Slováci na spomenuté zápasy pripravujú od nedele v Šamoríne. Kouč Kentoš do tímu pozval 24 hráčov, prihliadať pritom musel na sústredenie seniorského výberu pred ME."Prioritu má, samozrejme, 'áčko', v ktorom máme šesť chalanov. Okrem nich sme museli urobiť dve vynútené zmeny na brankárskom poste. Ľubo Belko mal zdravotné problémy so svalom a Jakub Surovčík so zubami. Okrem nich sme tu z hľadiska aktuálnej formy v najsilnejšom zložení," ozrejmil tréner Kentoš na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) . Už v úvodný deň spoločnej prípravy boli všetci hráči k dispozícii, čo počas sezóny nebýva pravidlom."Väčšinou to býva práve počas júnového zrazu. Počas sezóny majú hráči súťažné zápasy v piatky, soboty, nedele, niektorí dokonca aj v pondelok. Preto v kompletnom zložení neraz bývame až v pondelok večer. Teraz sme však všetci tu už prvý deň, čo je určitá výhoda,“ vysvetlil a doplnil: "Júnový zraz býva špecifický. Niektorí hráči majú za sebou už dovolenky, musíme tomu prispôsobiť aj tréningový proces, aby sme hráčov dostali do požadovanej formy. Tri dni pred zápasom už budeme smerovať všetky tréningové jednotky k prvému zápasu proti Azerbajdžanu.“Júnoví súperi Slovákov síce nepatria do kategórie najsilnejších, no v slovenskom výbere nechcú nič podceniť. "Budú to súperi podobnej kvality ako bola Malta v marci. Nesmieme nič podceniť. Títo súperi nás preveria v iných parametroch hry ako nás preverili napríklad Španieli či Dáni na jeseň. Pokračujeme v procese budovania parametrov našej hry a pevne verím, že sa aj na tomto zraze znova zlepšíme,“ dodal Kentoš.Jedným z najskúsenejších členov tímu je stredopoliar Sebastian Nebyla. Na marcový asociačný termín nespomína v najlepšom, v zápase proti Španielom sa totiž zranil a potom nútene pauzoval približne mesiac."Mal som problém s bočným väzom. Snažil som po zranení dostať čo najskôr späť do zápasov. Teraz je už všetko v poriadku,“ prezradil v Šamoríne. Od návratu na hraciu plochu odohral za český Jablonec päť zápasov. "Minutáž prišla hneď po tom, čo som sa vrátil na ihrisko. Som rád, že koleno je v poriadku a môžem byť aj tu na zraze," pokračoval.O blížiacich sa prípravných dueloch poznamenal.: "Súperov nemôžeme podceniť. Tieto tímy majú tiež svoju kvalitu. Za Moldavsko hrá môj bývalý spoluhráč z NK Istra a spomínal mi, že majú výborné tréningové podmienky v Moldavsku. Určite aj Moldavci budú kvalitne pripravení. Musíme hrať svoju hru a nadviazať na posledné zápasy v Španielsku a na Malte, kde sme podali veľmi dobré výkony."V marci mladí Slováci zdolali rovesníkov zo Španielska (2:0) a Malty (4:1), doma by chceli výsledkovo aj herne nadviazať na vydarený predchádzajúci asociačný termín. Všetky uvedené stretnutia sú súčasťou prípravy slovenského tímu na domáce ME, ktoré od 12. do 29. júna 2025 bude hostiť osem slovenských miest.