NOVÝM PÁPEŽOM SA STAL KARDINÁL PREVOST, PRIJAL MENO LEV XIV.

8.5.2025 -Amerického kardinála Roberta Prevosta zvolilo vo štvrtok konkláve za 267. pápeža katolíckej cirkvi v poradí. Zvolený pápež prijal meno Lev XIV., informuje TASR.Ide o prvého pápeža zo Spojených štátov, narodil sa v roku 1955 v Chicagu, uvádza jeho životopis na stránke Vatikánu. Novozvolený pápež doteraz pôsobil od januára 2023 ako prefekt Dikastéria pre biskupov, predtým bol biskupom v Chiclayu v Peru.Je z rádu augustiniánov, v ktorom bol v minulosti generálnym predstaveným.Agentúra AP píše o tomto 69-ročnom Američanovi ako jednom z favoritov v konkláve, avšak dodáva, že dlhé roky bolo tabu vybrať pápeža zo Spojených štátov, ktoré sú už aj vo svetskej sfére superveľmocou. Podľa americkej agentúry však mohol byť Prevost zvoliteľný aj preto, že síce pochádza z Chicaga, ale zároveň má aj občianstvo Peru, kde strávil dlhé roky - najprv ako misionár a potom ako biskup.AP sa tiež nazdáva, že predchádzajúci argentínsky pápež František ho zrejme považoval za svojho dediča, a preto ho pred dvoma rokmi vytiahol z funkcie biskupa v Peru do Vatikánu, kde ho vymenoval za kardinála a prefekta Dikastéria pre biskupov.

Z komína nad Sixtínskou kaplnkou vo Vatikáne vo štvrtok podvečer stúpal biely dym signalizujúci, že si kardináli zvolili nového pápeža.

Kardináli-voliči dvojtretinovou väčšinou zvolili počas druhého dňa konkláve 267. pápeža katolíckej cirkvi. Dav ľudí na Námestí svätého Petra vo Vatikáne oslavne skanduje pokrik „Viva il papa“ („Nech žije pápež“) a v zástupoch veriacich opäť vidno aj slovenské vlajky.



Profil nového pápeža Leva XIV.



Je prvým Američanom, ktorý zasadol na Petrov stolec. Jeho zvolenie sa všeobecne vníma ako kompromis a symbol jednoty, pretože spája pôvod v USA, misijné a biskupské pôsobenie v Južnej Amerike a tiež skúsenosti z rímskej kúrie.



Lev XIV., predtým menom Robert Francis Prevost Martínez, sa narodil 14. septembra 1955 v Chicagu. Stredné vzdelanie dokončil v seminári Rádu svätého Augustína v roku 1973. Potom získal bakalársky titul z matematiky na Villanovovej univerzite v meste Villanova v Pensylvánii.

V roku 1977 vstúpil do augustiniánskeho rádu a prvé sľuby zložil v septembri 1978 a slávnostné sľuby v auguste 1981. Nasledujúci rok mu Katolícka teologická únia v Chicagu udelila titul Master of Divinity a v roku 1982 dosiahol aj titul magister teológie na katolíckej postgraduálnej škole v Chicagu. Kňazskú vysviacku prijal 19. júla 1982 v Ríme a o päť rokov neskôr získal doktorát z kánonického práva na Pápežskom kolégiu sv. Tomáša Akvinského v Ríme.



V roku 1985 sa pripojil k augustiniánskej misii v Peru a v rokoch 1985 - 1986 pôsobil ako kancelár Územnej prelatúry Chulucanas. Do Peru sa vrátil v roku 1988 a nasledujúcich desať rokov viedol augustiniánsky seminár v Trujillu. Vyučoval tiež kánonické právo v diecéznom seminári a pôsobil ako prefekt štúdií. Pracoval ako sudca regionálneho cirkevného súdu a člen Kolégia poradcov v Trujillu. Za provinciála augustiniánskej provincie v Chicagu ho zvolili v oku 1998 a túto funkciu prevzal po návrate do Spojených štátov amerických 8. marca 1999.

Za generálneho predstaveného augustiniánov ho zvolili na šesťročné funkčné obdobie v roku 2001, v roku 2007 pozíciu obhájil. V rokoch 2013 - 2014 pôsobil ako riaditeľ formácie v Kláštore sv. Augustína v Chicagu a tiež ako provinčný vikár provincie Matky Dobrej rady, ktorá pokrýva stredozápad USA.



Pápež František vymenoval Prevosta 3. novembra 2014 za apoštolského administrátora peruánskej diecézy Chiclayo a titulárneho biskupa Sufaru, pričom biskupské svätenie prijal 12. decembra toho istého roku. Diecéznym biskupom sa stal 26. septembra 2015. V rokoch 2020 - 2021 bol tiež administrátorom peruánskej diecézy Callao.



Od januára 2023 pôsobil ako prefekt vplyvného Dikastéria pre biskupov, zodpovedného za výber kandidátov do biskupských úradov. V septembri tohto istého roku ho pápež František vymenoval za kardinála.



V cirkevných kruhoch je nový pápež považovaný za umierneného reformátora a pragmatického diplomata so schopnosťou počúvať, pripomenula v súvislosti s jeho zvolením agentúra DPA.



Svojimi názormi má veľmi blízko k pápežovi Františkovi, k jeho vízii, pokiaľ ide o životné prostredie, pomoc chudobným i migrantom a stretávanie sa s ľuďmi, keď vraví, že „biskup nemá byť malým princom sediacim vo svojom kráľovstve“.

