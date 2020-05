Novým predsedom bývalej vládnej strany Most-Híd sa stal exminister László Sólymos

aktualizované 30. mája 15:16





Noví podpredsedovia

Moderná strana

30.5.2020 (Webnoviny.sk) -Novým predsedom strany Most-Híd je bývalý minister životného prostredia László Sólymos. Strana o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti.Vo funkcii tak vystriedal dlhoročného predsedu strany Bélu Bugára, ktorý sa svojej funkcie vzdal po neúspechu strany vo voľbách do Národnej rady SR (NR SR) z 29. februára.Most-Híd v nich získal 2,05 percenta hlasov voličov, pričom na vstup do parlamentu bolo potrebné prekročiť päťpercentné kvórum.Za podpredsedov Mostu-Híd boli na sobotňajšom sneme strany vo Fiľakove zvolení Attila Agócs, Marián Tóth, Karol Pataky a Michal Goriščák. Strana o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti.„Predstavitelia najvyššieho orgánu strany do vedenia zvolili predstaviteľov mladšej generácie strany. Novými podpredsedami sú primátor Fiľakova Attila Agócs, starosta Tvrdošoviec Marián Tóth, primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky a viceprimátor Svidníka Michal Goriščák," priblížila strana.„Chceme modernú stranu, ktorá dokáže reagovať na spoločenské otázky a musíme sa poučiť z chýb minulosti. Budeme presadzovať pokojné spolunažívanie väčšinového národa s menšinami. Chceme zapracovať hlavne na tom, aby sme dokázali zabezpečiť politické zastúpenie menšín v slovenskom parlamente," povedal na tlačovej konferencii novozvolený predseda Mostu-Híd.Pre nové vedenie je podľa jeho slov dôležitá aj euroatlantická orientácia Slovenska. Sólymos sa taktiež poďakoval Bélovi Bugárovi za založenie a dlhoročnú reprezentáciu strany.