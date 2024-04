Novým predsedom parlamentu bude Raši alebo Saková, potvrdil to v diskusii poslanec Migaľ

Nebudú sa môcť vyhovárať

Menej kritickí voliči

Prezidentka to Korčokovi sťažila

Podpora dezinfoscény

7.4.2024 - Novým predsedom alebo predsedníčkou parlamentu bude Richard Raši alebo Denisa Saková . Povedal to v nedeľnej v diskusii na JOJ 24 poslanec parlamentu Samuel Migaľ zo strany Hlas-SD Podľa jeho slov sa nikto sa nemusí báť, že by strana Hlas-SD neprežila, alebo sa s nejakou inou stranou fúzovala.„Čo sa týka vedenia strany, prebehne snem a tam sa vyberie z užšieho predsedníctva, resp. z generálneho manažéra strany,“ doplnil. V relácii ďalej povedal, že všetky výdavky na kampaň Petra Pellegriniho budú zverejnené na transparentnom účte.Vládna koalícia má už v rukách všetku moc a teraz sa už nebude môcť na nič vyhovárať, povedala poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Petrovi Pellegrinimu želá, aby bol lepším prezidentom ako bol predsedom parlamentu. „Môžeme sa tešiť na Trestný zákon, zruší sa NAKA a bude sa dávať do rúk politikov RTVS namiesto toho, aby patrila občanom,“ myslí si poslankyňa.Víťazovi prezidentských volieb by odporučila pokoru a aby myslel na to, že je tu ešte 1,2 milióna voličov, ktorí volili Ivana Korčoka a ďalších 1,6 milióna, ktorí nešli voliť. Vyťahovanie súkromia bolo podľa nej v kampani nechutné.Voličov súčasnej koalície pokladá za oveľa menej kritických ako voličov opozície. Podľa nej im nevadí ani to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vystúpil v relácii trestne stíhaného extrémistu Daniela Bombica."Keby som to ja vedel, tak ja za seba by som pánovi ministrovi neodporúčal, aby do tej relácie išiel," reagoval Migaľ.Poslanec Smeru-SD Erik Kaliňák skonštatoval, že ak prezidentské voľby boli zároveň referendom o vládnej koalícii, „tak sme z toho vyšli úspešne“.Nemyslí si, že Pellegrini v kampani zavádzal a používal klamstvá na Korčoka. „Podľa mňa Peter Pellegrini nepovedal ani jedno jediné slovo na Ivana Korčoka , on sa sústredil na svoju víziu,“ povedal.Prezidentka Zuzana Čaputová to podľa neho Korčokovi „svojím aktivizmom sťažila, alebo mu to možno až prehrala.“ Irena Biháriová zo strany Progresívne Slovensko v relácii prízvukovala, že Peter Pellegrini zvíťazil vďaka výraznej podpore dezinfoscény a zavádzaniu verejnosti.Do kampane podľa nej vnášal zápas o výklad pravdy a prekrúcal realitu v otázke podpory vojny. „Ivan Korčok nebol kandidát s komparzistami, ale kandidát so skutočnými podporovateľmi,“ dodala.