Rozdelenie spoločnosti sa pre výsledok volieb ešte viac prehĺbi, politológa prekvapili dve veci 

7.4.2024 (SITA.sk) - Najväčším prekvapením volieb je výrazný rozdiel výsledkov oboch kandidátov, skonštatoval pre agentúru SITA politológ Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Poukázal pri tom na prieskumy verejnej mienky, ktoré predpovedali tesný výsledok a dodal, že volebný úspech Petra Pellegriniho je priamo úmerný pre tento typ volieb, vysokej volebnej účasti, ktorá v druhom kole prezidentských volieb prekročila 61 percent.„Len v prvých priamych voľbách prezidenta v roku 1999 bola volebná účasť vyššia. Vysokú volebnú účasť považujem za druhé prekvapenie týchto volieb," vraví Eštok.Rovnako poukázal aj na to, že víťazný kandidát Pellegrini dokázal v druhom kole pritiahnuť k urnám o 600-tisíc viac voličov, čo podľa politológa ukazuje schopnosť jeho volebného tímu výrazne mobilizovať vo volebnej kampani pred druhým kolom.„Mandát budúceho prezidenta tak je, v porovnaní s výsledkami prezidentských volieb z minulosti, silnejší. Na druhú stranu, Korčok dokázal osloviť viac ako milión a dvesto tisíc voličov, čo by v minulosti stačilo na víťazstvo v druhom kole takmer všetkých prezidentských volieb. Na slovenské pomery tak bude veľká časť voličov po voľbách sklamaná," skonštatoval Eštok a dodal, že výsledok potvrdzuje výraznú polarizáciu slovenskej spoločnosti.Eštok je toho názoru, že Pellegrini mal po prvom kole volieb lepšiu východiskovú pozíciu, než jeho súper Ivan Korčok , a to z toho dôvodu, že mal viac možností, kde hľadať ďalších voličov, pre ktorých v prvom kole nebol kandidátom.„Volebná účasť a počet hlasov pre víťaza volieb dokazujú, že Pellegrini túto šancu využil. Dokázal to aj napriek tomu, že podpora koaličných partnerov bola pred druhým kolom skôr vlažná. Pellegrini si nielen udržal voličov z prvého kola, ale získal aj značnú časť voličov Štefana Harabina Krisztiána Forróa , prípadne voličov, ktorí sa prvého kola nezúčastnili. Nastavenie kampane širokého záberu je tak možné označiť ako úspešné," vraví politológ.Poznamenal však, že ani v Korčokovej kampani, a to aj napriek prehre, nevníma zásadné chyby. To, že porazený prezidentský kandidát získal viac ako 1,2 milióna voličských hlasov podľa Eštoka poukazuje na silnú podporu pre Korčoka, hoci sa zdá, že v súčasnosti ide o maximum možného pre Korčokov druh programu.„Aj jeho tím preukázal schopnosť výrazne mobilizovať voličov. V porovnaní s prvým kolom dokázal Korčok v druhom kole volieb osloviť o tristotisíc voličov viac. Na víťazstvo to však v tomto súboji nestačilo," dodáva politológ.Prezidentské voľby podľa Eštoka naznačujú, že túžby väčšiny slovenského elektorátu sa od septembrových parlamentných volieb nezmenili, a preto ich výsledok môže byť využitý ako argument na obhajobu politiky súčasnej vládnej koalície.„Programové výzvy pre novozvoleného prezidenta sa budú výrazne prekrývať s výzvami, ktoré identifikuje súčasná vláda. Rozdelenie slovenskej spoločnosti vedúce k vzniku konfliktných situácií na slovenskej politickej scéne sa mu však, pri pohľade na výsledok volieb, len ťažko podarí zmierniť," konštatuje.Politológ dodáva, že ak by boli tieto voľby chápané ako referendum o vláde Robert Fica (predseda vlády a predseda strany Smer-SD ), tak by toto referendum bolo pre vládu úspešné.„Výhra Pellegriniho znamená pre koaličné strany, že budú mať v prezidentskom paláci svojho človeka. Na najbližšie obdobie očakávam súlad a spoluprácu medzi koalíciou vládnych strán v parlamente, vládou a prezidentom," predvída Eštok.Poznamenal, že výsledky prezidentských volieb len potvrdzujú rozdelenie slovenskej spoločnosti a pomyselné zákopové línie medzi jej rôznymi časťami ešte väčšmi prehlbujú.„Nie je to však prekvapujúce, systém volieb prezidenta je na Slovensku nastavený tak, že bez ohľadu na víťaza spoločnosť prirodzeným spôsobom polarizuje. To príliš nenahráva napĺňaniu predvolebného sľubu Pellegriniho priniesť do spoločnosti pokoj," uzavrel Eštok.