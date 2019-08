Novým premiérom Ukrajiny by sa mal stať Oleksij Hončaruk

Novozvolení ukrajinskí poslanci sa fotia pred začiatkom ustanovujúceho zasadnutia nového ukrajinského parlamentu v Kyjeve 29. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tlieska počas ustanovujúceho zasadnutia nového ukrajinského parlamentu v Kyjeve 29. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo v pozadí) tlieska počas ustanovujúceho zasadnutia nového ukrajinského parlamentu v Kyjeve 29. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 29. augusta (TASR) - Poslanci nového ukrajinského parlamentu, ktorý vzišiel z júlových volieb, sa vo štvrtok stretli na ustanovujúcom zasadnutí. Pri skladaní poslaneckých sľubov bol prítomný aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého strana Sluha národa parlamentné voľby vyhrala a ktorý by rád čo najskôr sformoval vládu a prijal nové zákony, píše agentúra AFP.Poslanec zo strany Sluha národa Andrij Herus informoval, že Zelenskyj na post premiéra navrhne politického nováčika, 35-ročného právnika Oleksija Hončaruka, ktorý je momentálne zástupcom šéfa prezidentovej kancelárie. Poslancov by mal následne Zelenskyj ešte vo štvrtok požiadať, aby jeho nomináciu odobrili.," povedal Herus podľa agentúry Interfax-Ukrajina médiám pred parlamentom. Avizoval pritom, že Hončaruk má podporu väčšiny poslancov Najvyššej rady (ukrajinského parlamentu) a za predsedu novej vlády ho schvália.Zelenskyj (41) sa ujal prezidentskej funkcie 20. mája. Jeho strana Sluha národa následne v júlových predčasných parlamentných voľbách získala absolútnu väčšinu, a to 254 z celkových 450 poslaneckých kresiel. V Ukrajine, kde býva parlament štandardne rozdrobený, ide o neslýchaný úkaz, píše AFP.Zelenského hlavnými prioritami sú ukončenie vojny na východe Ukrajiny a boj proti korupcii.Novozvoleným poslancom by sa mal prezident ešte vo štvrtok prihovoriť prejavom, v ktorom vytýči ekonomické i politické priority novej vlády a navrhne niektorých ministrov.Okrem nového predsedu vlády by poslanci mali ešte vo štvrtok hlasovať aj o dvoch ďalších významných postoch - novom generálnom prokurátorovi a šéfovi Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU). Zelenského tím údajne zákonodarcov varoval, aby sa pripravili na to, že budú pracovať celú noc, píše agentúra AFP.Voľby do ukrajinského parlamentu sa konali v nedeľu 21. júla zmiešaným systémom, keď bolo 225 kandidátov zvolených proporčným volebným systémom, pričom zvyšných 199 kandidátov vyberali voliči väčšinovým volebným systémom v jednomandátových obvodoch. Vzhľadom na to, že voliči žijúci na Ruskom anektovanom Kryme a územiach pod kontrolou povstalcov v Donbase na východe Ukrajiny sa na voľbách nemohli zúčastniť, 26 kresiel ostalo v Najvyššej rade neobsadených.