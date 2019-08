Lukašenko na schôdzke s Boltonom ponúkol USA novú kapitolu vzťahov

Na snímke Alexander Lukašenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 29. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa vo štvrtok stretol v Minsku s poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom, ktorému povedal, že má záujem o nový začiatok vo vzťahoch s Washingtonom. Informovala o tom agentúra AFP.Poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pokračoval v Bielorusku v ceste po bývalých sovietskych republikách, ktorá podľa AFP určite podráždi Moskvu. V uplynulých dňoch Bolton viedol rokovania na Ukrajine a vo štvrtok navštívil tiež Moldavsko.Bieloruský líder, dôležitý spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, vyjadril nádej, že zriedkavá návšteva amerického činiteľa bude znamenať bod obratu po rokoch nedôvery.uviedol Lukašenko. Boltonova návšteva podľa neho pomôžepričom dúfa v "úprimné" rozhovory ocitovala Boltona bieloruská prezidentská kancelária.Veľvyslanectvo USA v Minsku predtým oznámilo, že Bolton bude s bieloruskými predstaviteľmi "Bielorusko bolo dlho predmetom západných sankcií v súvislosti s chabým dodržiavaním práv a neslobodnými voľbami, približuje AFP. USA však v roku 2016 zmiernili svoje sankcie s tým, že to otvára dvere pre "rozšírené obchodné vzťahy". Európska únia medzičasom zrušila svoje sankcie s cieľom povzbudiť pokrok v oblasti ľudských práv. Bieloruské úrady však od protivládnych demonštrácií z roku 217 posilnili úsilie o kontrolu médií, pričom nezávislí novinári a aktivisti sú vystavení tlaku a obťažovaniu.Bolton zavítal do Minska po stredajších rozhovoroch s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve. Poradca amerického prezidenta na nich zdôraznil podporu Washingtonu pre územnú celistvosť Ukrajiny vo svetle jej konfliktu s proruskými separatistami na východe.Skôr v priebehu štvrtka sa Bolton stretol s moldavským prezidentom Igorom Dodonom a premiérkou Maiou Sanduovou. Podľa jeho slov budú Spojené štáty naďalej spolupracovať s ich krajinou v oblastiach obrany a ekonomiky.V Moldavsku po mesiacoch politickej krízy nedávno vznikla nová vláda zložená z neobvyklej koalície proeurópskych a proruských síl. "" vyhlásil Dodon.Analytici uviedli, že Boltonova cesta je zameraná na zisťovanie "slabých miest" pri hraniciach Ruska.," domnieva sa americký analytický inštitút Stratfor.Poukázal na to, že Bolton je najvyššie postaveným predstaviteľom USA, ktorý navštívil Bielorusko za dve desaťročia. Posledný americký veľvyslanec odišiel z Minska v roku 2008 počas sporu okolo sankcií.dodal Stratfor.