16.1.2026
Úvodná strana
Denník - Správy
16. januára 2026
Novým riaditeľom odboru komunikácie a organizácie finančnej správy sa stal Martin Dorčák
Novým riaditeľom odboru komunikácie a organizácie finančnej správy sa stal Martin Dorčák. Do funkcie prichádza so skúsenosťami z oblasti komunikácie, médií a riadenia ...
16.1.2026 (SITA.sk) - Novým riaditeľom odboru komunikácie a organizácie finančnej správy sa stal Martin Dorčák. Do funkcie prichádza so skúsenosťami z oblasti komunikácie, médií a riadenia komunikačných tímov v štátnej správe. Jeho prioritou v novej pozícii bude posilnenie otvorenej a efektívnej komunikácie smerom k verejnosti, odborným partnerom aj médiám.
Pred nástupom na finančnú správu pôsobil Martin Dorčák ako riaditeľ tlačového odboru Ministerstva vnútra SR. Komunikačné tímy viedol aj na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v Kancelárii Národnej rady SR a na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Počas svojej kariéry zastával viaceré vedúce a poradenské pozície, pričom sa venoval najmä komunikácii verejných politík. Podieľal sa aj na projektoch informatizácie a elektronických služieb štátu počas pôsobenia na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby, kde pôsobil ako hovorca a riaditeľ sekcie komunikácie.
Svoju profesionálnu dráhu začal Martin Dorčák v médiách. Viac ako trinásť rokov pôsobil v agentúre SITA, kde prešiel pozíciami od redaktora až po šéfredaktora spravodajského portálu, neskôr riadil portály v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR).
Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na finančnej správe bude zodpovedný za nastavenie komunikačnej stratégie, koordináciu mediálnych výstupov a organizačné riadenie odboru.
Zdroj: SITA.sk - Novým riaditeľom odboru komunikácie a organizácie finančnej správy sa stal Martin Dorčák © SITA Všetky práva vyhradené.
