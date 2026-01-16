Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Seniorské zľavy v BILLA: v stredu nakúpite o 10 % lacnejšie!


Kvalitné potraviny či drogériu si v jeden deň do týždňa nakúpia so špeciálnou zľavou. Sieť supermarketov BILLA prichádza so Seniorským dňom, novým typom zľavy, ktorý môžu ...



Zdieľať
new project 1 1 676x444 16.1.2026 (SITA.sk) - Kvalitné potraviny či drogériu si v jeden deň do týždňa nakúpia so špeciálnou zľavou.


Sieť supermarketov BILLA prichádza so Seniorským dňom, novým typom zľavy, ktorý môžu využívať zákazníčky a zákazníci vo veku od 60 rokov. "Týmto krokom chceme veľkej skupine nášho zákazníctva poďakovať za lojalitu a zároveň čiastočne uľahčiť ich rozpočtu na nákupy potravín. Veríme, že si na túto príjemnú novinku naše zákazníčky a zákazníci rýchlo zvyknú a budú ju pravidelne využívať," povedala Ivica Jančárová, manažérka CRM a digital BILLA Slovensko.

Seniorským dňom v predajniach BILLA bude každá streda až do odvolania. V čase od 7:00 do 11:00 hod. získajú ľudia vo veku od 60 rokov na svoj nákup automaticky zľavu 10 %. Podmienkou je, aby nákup nepresiahol sumu 50 eur a bol zrealizovaný s BILLA Bonus aplikáciou či BILLA Bonus kartou. Ak zákazníci či zákazníčky ešte nie sú registrovaní vo vernostnom programe BILLA Bonus, môžu tak urobiť na stránke www.billa.sk, prípadne sa zaregistrovať priamo v predajni, kde im bude pri registrácii vydaná karta vernostného programu.

"Na využitie seniorskej zľavy je potrebné mať v registrácii programu BILLA Bonus uvedený dátum narodenia. Zákazníci si môžu správnosť svojich údajov skontrolovať, a rovnako aj doplniť, priamo v mobilnej aplikácii BILLA Bonus alebo prostredníctvom našej bezplatnej zákazníckej linky," upresňuje Ivica Jančárová.

Viac informácií nájdete na www.billa.sk/seniorsky-den.

Zdroj: SITA.sk - Seniorské zľavy v BILLA: v stredu nakúpite o 10 % lacnejšie! © SITA Všetky práva vyhradené.

