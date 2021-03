Novým riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže je Róbert Mudronček, zbor viedol aj v minulosti

Väzňom vytvoria nové aktivity

Na poste šéfa ZVJS už pôsobil

2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Novým riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) bude Róbert Mudronček , ktorý doteraz vykonával funkciu riaditeľa väznice v Ilave. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Mudronček nahradí na tejto pozícii Milana Ivana , ktorý z funkcie odstúpil koncom minulého roka po smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Ministerka Kolíková zdôraznila, že zbor má pred sebou veľké výzvy. Jednou z nich je pandémia koronavírusu, s ktorou je potrebné vysporiadať sa aj v ústavoch na výkon odňatia slobody a väzby. Zároveň v tejto súvislosti informovala o tom, že evidujú prvé úmrtie v ústave na výkon väzby na ochorenie COVID-19.„Okrem toho sme v období, keď spoločnosť prehodnocuje, aké podmienky majú byť na výkon väzby a trestu. Mali by to byť podmienky, ktoré sú viac humánne,“ pokračovala Kolíková.Nový riaditeľ ZVJS Mudronček doplnil, že výzvou zboru bude aj koncepcia väzenstva. Ide o strategický materiál, ktorý určí smerovanie ZVJS počas najbližších desiatich rokov. Ministerstvo spravodlivosti by ho chcelo predstaviť v najbližších mesiacoch.„Budeme sa venovať aj stabilizácii zboru, nakoľko sa omladzuje. Potrebujeme prijímať mladých, perspektívnych a múdrych ľudí,“ dodal.Mudronček sa vyjadril aj k zlepšeniu podmienok pre obvinených vo väzbe v ústavoch ZVJS. „CPT (Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, pozn. SITA) na poslednej návšteve odporučil vytvárať aktivity pre väzobne stíhané osoby v rozsahu približne osem hodín na to, aby sa mohli pohybovať mimo cely. To bude našou snahou, aby sme vytvorili skupiny a cielené programy zmysluplných aktivít, ktorým sa obvinené osoby budú môcť venovať,“ uviedol nový riaditeľ ZVJS.Róbert Mudronček už pôsobil ako šéf ZVJS od októbra 2010, keď ho na túto pozíciu vymenovala vtedajšia ministerka spravodlivosti za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu (SDKÚ) Lucia Žitňanská . Na ministerstve v tom čase pôsobila ako štátna tajomníčka aj súčasná šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková.V roku 2012 Mudrončeka z funkcie odvolal minister spravodlivosti za Smer - sociálnu demokraciu (Smer-SD) Tomáš Borec a nahradil ho Eugenom Balkom. Róberta Mudrončeka prijali do ZVJS v roku 2000. Štúdium ukončil na Pedagogickej fakulte, v tom čase na Vysokej škole pedagogickej v Nitre.