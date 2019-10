Novým šéfom francúzskych republikánov sa stal Christian Jacob

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 14. októbra (TASR) - Francúzska konzervatívna strana Republikáni (Les Républicains) si po debakli v májových voľbách do Európskeho parlamentu zvolila v nedeľu večer nového predsedu. Už v prvom kole zvíťazil úradujúci šéf jej poslaneckého klubu Christian Jacob, ktorý si za svoj cieľ stanovil hlboko rozdelenú stranu bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho zjednotiť a vrátiť na stratené pozície, uviedla agentúra AFP.Jacob v elektronickom hlasovaní, na ktorom sa zúčastnilo 47 percent z približne 130.000 členov strany, so ziskom 63 percent hlasov jednoznačne porazil svojich dvoch protikandidátov, poslancov Národného zhromaždenia Juliena Auberta a Guillauma Larrivého. Obidvaja sa vyslovili za radikálnejšiu politiku konzervatívcov v otázke utečencov, aby sa mohli zreteľnejšie odlíšiť od pravicových populistov Marine Le Penovej.Republikánov založil v roku 2015 exprezident Sarkozy, ktorý v Elyzejskom paláci vládol v rokoch 2007 - 2012. Vo voľbách do Európskeho parlamentu však získali Republikáni len približne 8,5 percenta hlasov.Strana je v hlbokej kríze od volebného víťazstva prezidenta Emmanuela Macrona v roku 2017. Jej rady opustilo mnoho umiernených členov, ktorí prešli do Macronovej strany Republika vpred! (REM) — vrátane predsedu vlády Édouarda Philippa.